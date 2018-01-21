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Число жертв атаки на отель в Афганистане возросло до 43 человек

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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
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Количество погибших в результате нападения боевиков на отель Intercontinental Hotel в Афганистане увеличилось до 43 человек.

По данным телеканала TOLOnews, атака длилась почти 18 часов. Все нападавшие были ликвидированы в ходе спецоперации. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение «Талибан», в атаке участвовали пять боевиков группировки.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в воскресенье, 20 января, террористы ворвались в здание отеля и открыли стрельбу по постояльцам. Боевики забаррикадировались на верхних этажах отеля и взяли в заложники постояльцев и сотрудников. В результате происшествия погибли не менее 10 человек

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