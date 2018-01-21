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При нападении террористов на отель в Кабуле погиб гражданин Украины

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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
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Гражданин Украины погиб в результате нападения на отель в столице Афганистана.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство, консул республики вылетает в Кабул. 

 Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич написал в своем микроблоге, что необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что афганские силовики освободили всех заложников в отеле Intercontinental Hotel в Кабуле. Боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.

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