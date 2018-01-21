При нападении террористов на отель в Кабуле погиб гражданин Украины

Гражданин Украины погиб в результате нападения на отель в столице Афганистана.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство, консул республики вылетает в Кабул.

У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 21 января 2018 г.

Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич написал в своем микроблоге, что необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что афганские силовики освободили всех заложников в отеле Intercontinental Hotel в Кабуле. Боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.