Ликвидированы двое из четырех напавших на отель в Кабуле террористов

Силовикам удалось ликвидировать двух из четырех террористов, напавших на постояльцев отеля Intercontinental в Кабуле.

Как передает телеканал Tolo News, из гостиницы вывезены 15 раненых и убитых. Отмечается, что перестрелка с боевиками продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли и пострадали не менее 35 человек.

Напомним, группа вооруженных боевиков ворвалась в гостиницу вечером 20 января. По данным местных СМИ, среди нападавших есть террористы-смертники.