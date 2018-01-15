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Президент Афганистана рассказал о «фабриках смертников» в стране

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Фото: Global Look Press/Jette Carr/USAF
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На территории Афганистана орудует 21 международная террористическая группировка, члены которых организовывают целые «фабрики смертников», заявил президент страны Ашраф Гани.

«В этой стране орудует 21 международная террористическая группировка. Посылаются десятки террористов-смертников. Есть целые «фабрики смертников». Мы находимся в осаде», — сказал Гани в интервью телеканалу CBS.

Как сообщает телекомпания, всего за четыре месяца прошлого года в результате столкновений с террористами были ранены свыше 4 тыс. афганских военнослужащих, около 2,5 тыс. были убиты. С тех пор глава государства принял решение не публиковать данные о потерях. В интервью Гани подчеркнул, что такая ситуация будет продолжаться «так долго, как это требуется». 

Касаясь темы американской поддержки, президент отметил, что Афганистан «не нуждается в других [странах], чтобы вести свои сражения». Однако затем глава государства признал, что без Вашингтона афганские военные не продержались бы и полугода.

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