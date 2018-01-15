Президент Афганистана рассказал о «фабриках смертников» в стране

На территории Афганистана орудует 21 международная террористическая группировка, члены которых организовывают целые «фабрики смертников», заявил президент страны Ашраф Гани.

«В этой стране орудует 21 международная террористическая группировка. Посылаются десятки террористов-смертников. Есть целые «фабрики смертников». Мы находимся в осаде», — сказал Гани в интервью телеканалу CBS.

Как сообщает телекомпания, всего за четыре месяца прошлого года в результате столкновений с террористами были ранены свыше 4 тыс. афганских военнослужащих, около 2,5 тыс. были убиты. С тех пор глава государства принял решение не публиковать данные о потерях. В интервью Гани подчеркнул, что такая ситуация будет продолжаться «так долго, как это требуется».

Касаясь темы американской поддержки, президент отметил, что Афганистан «не нуждается в других [странах], чтобы вести свои сражения». Однако затем глава государства признал, что без Вашингтона афганские военные не продержались бы и полугода.