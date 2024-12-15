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Минобороны сообщило о 15 уничтоженных БПЛА над территорией России

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над территорией РФ, сообщает 15 ноября Минобороны России.

«13 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА ― над территориями Курской и Белгородской областей», ― сказано в Telegram-канале ведомства.

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Незадолго до этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области погиб девятилетний мальчик. Также ранения получили его мама и семимесячная сестра. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки украинского дрона-камикадзе в селе Курковичи в Стародубском муниципальном округе пострадал один человек. Местный житель получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости.

В 23:24 глава Орловской области Андрей Клычков сообщил о потушенном пожаре, возникшем в результате атаки украинских дронов.

В 22:30 губернатор Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью; пострадавших и разрушений не было.

Незадолго до этого, в 21:40, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о пяти пострадавших в результате атаки беспилотника на город Горловка. Также были повреждены шесть домов, школа, территориальный центр и несколько автобусов.

В этот же день два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на служебный автомобиль в Горловке. Они получили ранения различной степени тяжести.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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