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Пять мирных жителей пострадали в Горловке в результате атаки ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали пять мирных жителей. Об этом 14 декабря сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа тяжелые ранения получила женщина 1967 г.р., ранения средней степени тяжести получили мужчина 1963 г.р. и женщина 1969 г.р.», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, как сообщил Пушилин, украинский беспилотник нанес удар по Никитовскому району Горловки. В результате сброса взрывоопасного устройства с дрона пострадали двое мужчин.

Также были повреждены шесть домов, школа, территориальный центр и несколько автобусов.

Глава ДНР отметил, что всего ВСУ осуществили 17 атак и выпустили более 35 боеприпасов.

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В этот же день два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на служебный автомобиль в Горловке. Они получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, ночью ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в микрорайоне «Квартал 88» в Центрально-Городском районе Горловки. Никто не пострадал. Стена дома была пробита снарядом.

Также представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе Горловки в 2:30 мск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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