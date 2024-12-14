Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщает 14 декабря губернатор Александр Богомаз.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», ― написал он в 22:30 в Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Незадолго до этого, в 21:40, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о пяти пострадавших в результате атаки беспилотника на город Горловка. Также были повреждены шесть домов, школа, территориальный центр и несколько автобусов.

В этот же день два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на служебный автомобиль в Горловке. Они получили ранения различной степени тяжести.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.