В результате атаки украинского дрона-камикадзе на Брянскую область пострадал один человек в селе Курковичи в Стародубском муниципальном округе, сообщил губернатор Александр Богомаз 14 декабря.

«В результате террористической атаки житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости. Он доставлен в районную больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

В 23:24 глава Орловской области Андрей Клычков сообщил о потушенном пожаре, возникшем в результате атаки украинских дронов.

В 22:30 губернатор Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью; пострадавших и разрушений не было.

Незадолго до этого, в 21:40, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о пяти пострадавших в результате атаки беспилотника на город Горловка. Также были повреждены шесть домов, школа, территориальный центр и несколько автобусов.

В этот же день два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на служебный автомобиль в Горловке. Они получили ранения различной степени тяжести.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.