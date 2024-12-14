Возгорание, произошедшее в результате атаки украинских беспилотников, ликвидировано, сообщил 14 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23:00. Прошу руководство оперативных служб представить списки отличившихся для награждения», ― написал глава региона в 23:24 в Telegram-канале.

Перед этим, в 22:30, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над регионом; пострадавших и разрушений нет.

Незадолго до этого, в 21:40, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о пяти пострадавших в результате атаки беспилотника на город Горловка. Также были повреждены шесть домов, школа, территориальный центр и несколько автобусов.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.