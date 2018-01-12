Двое погибли и шестеро пострадали в результате взрыва в Афганистане

По меньшей мере два человека погибли и шестеро получили ранения в результате взрыва в афганской провинции Гур. Как передает местная полиция, смертник подорвался в пятницу, 12 января, в жилом доме.

Сообщается, что один из погибших — ребенок, среди пострадавших три женщины. Как передает «РИА Новости», смертник намеревался совершить самоподрыв в мечети, однако устройство сработало раньше времени.

Портал iz.ru писал о гибели 20 человек в результате теракта в Кабуле 4 января. Смертник совершил самоподрыв поблизости от группы полицейских. По свидетельствам очевидцев, среди погибших большинство — сотрудники правоохранительных органов Афганистана.