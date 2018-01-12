Москва оценит дорожную карту для Афганистана

«Дорожная карта» по запуску переговорного процесса афганских властей с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) уже подготовлена афганским правительством и передана Москве для изучения. Россия огласит свое позицию по документу 1 февраля в Кабуле. Об этом заявил «Известиям» спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, добавив, что для переговоров предлагается московская площадка. Ранее в ходе заседаний Международной контактной группы по Афганистану в Осло замглавы МИД республики Хекмат Карзай сообщил о планах Кабула начать разрабатывать документ, инициирующий диалог с талибами.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал в беседе с «Известиями», что Афганистан передал Москве проект «дорожной карты» по запуску переговорного процесса между афганским правительством и движением «Талибан». Он сейчас изучается, а официальная позиция РФ по нему будет высказана 1 февраля на специальном заседании в Кабуле.

— В нем есть положительные пункты. Очень важно, чтобы документ устраивал все конфликтующие стороны — и Кабул, и «Талибан». Однако к документу есть и некоторые вопросы. 1 февраля в Афганистане пройдет встреча высокопоставленных персон, на которой будет представитель России. Тогда мы и выскажем свою позицию, — рассказал Замир Кабулов.

По его словам, «дорожная карта» показывает, что афганское правительство сделало шаг вперед в осознании необходимости переговоров и невозможности урегулирования ситуации другим путем.

— Мы будем всеми возможными средствами поддерживать мирный процесс в Афганистане и прикладывать к этому дипломатические усилия, — подытожил Замир Кабулов, отметив, что Россия готова предложить для переговоров московскую площадку.

В декабре прошлого года в столице Норвегии прошла встреча Международной контактной группы по Афганистану, в которой приняли участие высокопоставленные дипломаты РФ, США, ЕС и стран региона. Россию представлял Замир Кабулов, США — спецпредставитель Госдепартамента Элис Уэллс. Во время заседания этого формата заместитель министра иностранных дел Афганистана, брат экс-президента Хамида Карзая Хекмат анонсировал начало процесса подготовки «дорожной карты» по запуску переговорного процесса между Кабулом и «Талибаном». Наряду с этим, советник по нацбезопасности президента Афганистана Ханиф Атмар, отметил важную роль РФ в урегулировании ситуации в стране.

Как отметил информированный источник «Известий» в российских дипломатических кругах, Москва находится в контакте с обеими сторонами продолжительное время.

— Россия приложила максимум усилий для организации подобных переговоров. Без диалога сторон конфликта невозможно начать политическое урегулирование в стране, — отметил собеседник.

Конфликт в Афганистане продолжается с 2001 года. Ситуация в стране в последнее время ухудшается. Радикальные группировки контролируют около 40% всей территории страны. Кроме того, в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Афганистан становится основным центром сосредоточения международных террористов после поражения ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.

— Нынешнее состояние может привести к большому кризису, что не нужно России. Афганистан может стать главным мировым инкубатором международного терроризма. В Москве это понимают, пристально следят за ситуацией и готовы к возможной дестабилизации региона, — добавил Замир Кабулов.

Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар сказал «Известиям», что намерения Кабула начать процесс переговоров с талибами — положительный фактор и говорит о правильном векторе развития ситуации. Однако, по словам эксперта, говорить о скором успехе пока очень рано. За последние годы усилия России на афганском направлении, а именно переговоры в Московском формате, дали положительный результат, сказал ОМАР Нессар.

— Это усиливает позиции Москвы в мировой политике. И самое важное, что предложение России предоставить московскую площадку для переговоров между талибами и Кабулом вполне реализуемо, — заключил собеседник.

Очевидно, что ни Кабул при поддержке США, ни движение «Талибан» не способны одержать в этом длительном конфликте окончательную победу. В связи с этим единственный возможный механизм снижения напряженности — переговоры конфликтующих сторон.