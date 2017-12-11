Лавров назвал бездоказательными обвинения в поддержке Россией «Талибана»

Власти России никогда не поддерживали террористическую группировку «Талибан» (запрещена в РФ) и не поставляли ей вооружений. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров в Нью-Дели.

«Что касается «Талибана», никогда не было никаких доказательств того, что Россия поддерживала «Талибан», как на это указывали некоторые американские чиновники или даже на то, что мы вооружали «Талибан», — приводит его слова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что подобные обвинения являются бездоказательными.

6 декабря глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла сообщил в интервью «Известиям», что падение движения «Талибан» — это вопрос времени.