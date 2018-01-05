Число погибших при теракте в Кабуле возросло до 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли еще около 30 ранены при теракте в Кабуле 4 января. Ранее сообщалось о меньшем числе жертв.

Террорист-смертник совершил самоподрыв поблизости от группы полицейских. По свидетельства очевидцев, среди погибших большинство — сотрудники правоохранительных органов Афганистана.

Кроме того, в момент совершения теракта в этом месте города — в районе Банаи — проходила уличная акция протеста местных жителей и владельцев маленьких магазинчиков. Они протестовали против выдвинутых в отношении них обвинений в нелегальной торговле алкоголем, уточняет телеканал Tolo News.

Взрыв произошел около 20:30 по местному времени (19:00 мск) вечером 4 января. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Как писал iz.ru, за день до теракта Вашингтон пообещал усилить наступление на боевиков движения «Талибан» (запрещено в России).