Лавров указал на концентрацию сил ИГ на севере Афганистана
Северный Афганистан становится отправной точкой нового наступления мирового терроризма, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН по вопросам безопасности в Афганистане и Центральной Азии.
«Север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма во главе с афганским крылом ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ)», — заявил российский министр.
Экстремисты готовят плацдарм для «реализации в регионе деструктивных замыслов в духе пресловутой идеологии «халифата», — пояснил дипломат.
На этих территориях «при явном попустительстве, а иногда прямой поддержке внешних и местных спонсоров» собираются тысячи боевиков различных национальностей, в том числе — ушедшие из Сирии, уточнил он.
«Они открыто провозглашают своей целью свержение легитимных властей центральноазиатских государств, распространение своего влияния на всё евразийское пространство», — цитирует «РИА Новости» выступление главы российского ведомства.
Как сообщал портал iz.ru, на территории Афганистана орудует 21 международная террористическая группировка, члены которых организуют целые «фабрики смертников», заявил президент страны Ашраф Гани.