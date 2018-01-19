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Лавров указал на концентрацию сил ИГ на севере Афганистана

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Фото: пресс-служба МИД России/flickr.com
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Северный Афганистан становится отправной точкой нового наступления мирового терроризма, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН по вопросам безопасности в Афганистане и Центральной Азии.

«Север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма во главе с афганским крылом ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ)», — заявил российский министр.

Экстремисты готовят плацдарм для «реализации в регионе деструктивных замыслов в духе пресловутой идеологии «халифата», — пояснил дипломат.

На этих территориях «при явном попустительстве, а иногда прямой поддержке внешних и местных спонсоров» собираются тысячи боевиков различных национальностей, в том числе — ушедшие из Сирии, уточнил он.

«Они открыто провозглашают своей целью свержение легитимных властей центральноазиатских государств, распространение своего влияния на всё евразийское пространство», — цитирует «РИА Новости» выступление главы российского ведомства.

Как сообщал портал iz.ru, на территории Афганистана орудует 21 международная террористическая группировка, члены которых организуют целые «фабрики смертников», заявил президент страны Ашраф Гани.

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