При нападении на отель в Кабуле погибли и пострадали 35 человек 

При нападении боевиков на отель Intercontinental Hotel в Кабуле погибли и пострадали не менее 35 человек.

Как сообщают местные СМИ, точное количество жертв и раненых пока не известно. Сообщается, что один из нападавших был ликвидирован. Боевики взяли нескольких человек в заложники.

По разным данным, нападавших было трое или четверо, они надели на себя пояса смертников. Полиция оцепила территорию, органы безопасности вступили в перестрелку с боевиками.



