Боевики напали на Intercontinental Hotel в Кабуле

Группа вооруженных боевиков в субботу, 20 января, напала на Intercontinental Hotel, располагающийся в столице Афганистана Кабуле. Есть погибшие, их точное число пока неизвестно.

По данным местных СМИ, среди нападавших есть террористы-смертники. В настоящий момент сотрудники службы безопасности ведут бой с боевиками, передает «РИА Новости».

В МВД Афганистана подтвердили факт нападения на отель. В ведомстве уточнили, что в атаке участвовали три террориста. Они взяли в заложники несколько человек и забаррикадировались на верхних этажах отеля.

Как писал портал iz.ru, в октябре прошлого года прогремел мощный взрыв в отеле в провинции Тахар. В результате теракта погибли два человека, еще восемь человек получили ранения.