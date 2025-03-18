В результате израильских авиаударов по сектору Газа 199 человек погибли
В результате израильских авиаударов по сектору Газа 199 человек погибли. Об этом 17 марта сообщил Al Jazeera.
«В результате израильских налетов на сектор Газа погибло 199 человек, 107 из них — в южной части сектора», — проинформировала пресс-служба в Telegram телеканала.
18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. Как сообщило Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Позже журналист Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.