Израиль заранее предупредил администрацию Трампа о возобновлении ударов по Газе

Израиль заранее уведомил администрацию президента США Дональда Трампа о нанесении новых воздушных ударов по территории сектора Газа. Об этом 18 марта сообщил израильский журналист Барак Равид в социальной сети X (бывш.Twitter).

«Два израильских чиновника рассказали мне, что Израиль заранее уведомил администрацию Трампа о предстоящих авиаударах и проинформировал ее о целях», — заявил он.

В настоящее время в результате авиаударов погибли не менее 44 человек.

17 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что возобновляет военные операции против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. Как сообщило Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе.