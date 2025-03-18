ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновляет военные операции против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

«В соответствии с политическим эшелоном, Армия обороны Израиля и Агентство безопасности Израиля (ISA) в настоящее время наносят масштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — проинформировала ЦАХАЛ.

Как сообщило Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе.

По словам источников агентства, погибли по крайней мере 15 человек и десятки получили ранения.

Первый этап режима прекращения огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС вступил в силу 19 января . В ходе первой фазы сделки продолжительностью 42 дня должны быть освобождены 33 израильских заложника и около 1,9 тыс. палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.