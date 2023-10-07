Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по целям в секторе Газа. Об этом в субботу, 7 октября, говорится в заявлении военных.

«ЦАХАЛ атакует объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа. В Иерусалиме и районе Шефалы сработала тревога», — сказано в заявлении. Отмечается, что «ЦАХАЛ будет защищать жителей Государства Израиль, террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену».

Израильские СМИ сообщили также, что Израиль официально объявит о войне на заседании кабинета министров, назначенном на 13:00 субботы.

Ранее в этот день в центральной части Израиля ввели особое положение на фоне проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы, а также массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Министр обороны Израиля Йоав Галант в связи с обстрелами также распорядился призвать на военную службу резервистов.

Утром в субботу сигналы воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Тель-Авива и близлежащих населенных пунктах: Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе, Бней-Браке, Герцлии. Кроме того, сирены были слышны в Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве и городах, расположенных около сектора Газа. На фоне обстрелов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила состояние «готовности к войне».

Сообщалось, что в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибла женщина, еще по меньшей мере трое человек получили ранения. Отмечалось, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Как сообщил телеканал CNN, военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором объявил об операции «Буря Аль-Аксы» и заявил, что «палестинская группировка боевиков обстреляла вражеские позиции, аэропорты и военные позиции ракетами».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.