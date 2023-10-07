Армия Израиля после обстрела объявила состояние «готовности к войне»

На фоне обстрелов из Газы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 7 октября, объявляет состояние «готовности к войне». Об этом сообщается на сайте израильского оборонного ведомства.

«За последний час начался массированный ракетный обстрел территории Израиля из сектора Газа, террористы проникли на территорию Израиля в ряде различных мест», — говорится в сообщении.

В настоящее время начальник штаба оценивает ситуацию и утверждает планы продолжения деятельности ЦАХАЛа.

Отмечается также, что в ответ на обстрелы ЦАХАЛ «атакует объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа», в Иерусалиме и районе Шефалы работает воздушная тревога.

«ЦАХАЛ будет защищать жителей Государства Израиль, террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену», — отмечается на сайте.

Ранее в этот день сообщалось, что в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибла женщина, еще по меньшей мере трое человек получили ранения. Отмечалось, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Как сообщил телеканал CNN, военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором объявил об операции «Буря Аль-Аксы» и заявил, что «палестинская группировка боевиков обстреляла вражеские позиции, аэропорты и военные позиции ракетами».

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Тель-Авива и близлежащих населенных пунктах: Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе, Бней-Браке, Герцлии. Кроме того, сирены были слышны в Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве и городах, расположенных около сектора Газа.

В конце августа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет «бороться всеми средствами против их попыток вести против него террористическую деятельность ХАМАС на Западном берегу, в секторе Газа и где-либо еще». Тогда же израильская газета «Исраэль Хайом» сообщила, что с начала года по меньше мере 35 граждан Израиля были убиты в различных терактах и нападениях.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.