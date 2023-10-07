Сектор Газа обстрелял Израиль десятками ракет

Сигнал воздушной тревоги начал звучать в нескольких районах Израиля — на юге страны около границы с сектором Газа, а также неподалеку от Тель-Авива, пострадали минимум пять человек. Об этом 7 октября пишет The Times of Israel.

«Населению на юге и в центре страны настоятельно рекомендуется оставаться вблизи охраняемых территорий и следовать указаниям командования тыла», — передает газета заявление минобороны Израиля.

Израильское оборонное ведомство написало в соцсети X (бывшей Twitter), что обстрел велся со стороны палестинской организации ХАМАС.

Сообщается, что ракеты летят из разных частей сектора Газа.

Так, тревога прозвучала в нескольких районах Тель-Авива и близлежащих населенных пунктах: Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе, Бней-Браке, Герцлии.

Кроме того, сирены были слышны в Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве и городах, расположенных около сектора Газа.

Ранее, 15 сентября, в минобороны страны сообщили, что израильские войска нанесли удар по военному посту палестинской организации ХАМАС на севере сектора Газа. Уточнялось, что со стороны Израиля никто не пострадал.

В начале июля израильская армия ввела войска в приграничный палестинский город Дженин. Основной удар пришелся на лагерь, в котором, как утверждали официальные лица, находились террористы. При этом события разворачивались на спорной территории, на которую претендуют оба участника конфликта.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.