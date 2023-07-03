Армия Израиля нанесла ряд ударов по объектам террористов в Дженине

Армия обороны Израиля несколько раз нанесла авиаудары по объектам террористов и вооруженным боевикам в лагере беженцев Дженин, чтобы противостоять угрозам. Об этом армейская пресс-служба страны сообщила в понедельник, 3 июля, в своем Telegram-канале.

«В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности летательные аппараты Армии обороны Израиля несколько раз атаковали объекты террористов и вооруженных боевиков в лагере Дженин, <…> чтобы предотвратить угрозу терроризма», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что израильские силовики обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет и дополнительное оружие. Помимо этого войска уничтожили лабораторию по производству и хранению грузов.

Ранее в этот же день телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины и официальные лица рассказал, что во время ночной операции израильских силовиков на Западном берегу погибли четверо палестинцев. Кроме того, 13 человек пострадали, некоторые из них находится в критическом состоянии.

Военные Израиля нанесли удар по палестинским боевикам на фоне обострения в последнее время конфликта на Западном берегу. 22 июня представители палестинской гражданской обороны (ГО) сообщили о гибели трех человек в результате атаки израильского беспилотника севернее города Дженин. До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский БПЛА атаковал автомобиль на Западном берегу, в котором находилась группа палестинских боевиков, причастных к ряду недавних нападений.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.