Четыре палестинца погибли во время ночной операции Израиля

Во время ночной операции израильских силовиков на Западном берегу погибли четверо палестинцев. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины и официальные лица.

«По словам официальных лиц и свидетелей, израильские военные нанесли воздушные удары по оккупированному городу Дженин на Западном берегу, сбросив ракеты с вертолетов и убив по меньшей мере трех палестинцев», — передает издание.

Кроме того, по данным телеканала от минздрава Палестины, в другом инциденте израильским огнем недалеко от города Рамалла на Западном берегу был убит еще один человек. Тем самым общее число жертв увеличилось до четырех.

Также минздрав сообщил о 13 пострадавших, часть из которых находится в критическом состоянии. Число пострадавших может увеличиться.

Как передает издание, жители Палестины заметили по меньшей мере 10 израильских воздушных атак по зданиям в Дженине рано утром в понедельник, а после «колонну бронетранспортеров, движущуюся к лагерю беженцев».

Военные Израиля нанесли удар по палестинским боевикам на фоне обострения в последнее время конфликта на Западном берегу. Ранее, 22 июня, представители палестинской гражданской обороны (ГО) сообщили о гибели трех человек в результате атаки израильского беспилотника севернее города Дженин. До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский БПЛА атаковал автомобиль на Западном берегу, в котором находилась группа палестинских боевиков, причастных к ряду недавних нападений.

7 июня минздрав Палестины сообщил, что шесть человек были ранены при столкновениях с армией Израиля в палестинском городе Рамалла, расположенном в центральной части Западного берега реки Иордан.

До этого, 22 мая, стало известно, что по меньшей мере трое палестинцев погибли во время рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан.