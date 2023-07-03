Реклама
Прямой эфир
Мир
Адмирал пообещал Тайваню помощь ВМС США по приказу Байдена
Мир
В Турции назвали три просчета Швеции в переговорах по членству в НАТО
Мир
Судан заявил о заинтересованности в закупках самолетов РФ
Мир
Полиция Индии начала расследование из-за беспилотника над резиденцией премьера
Мир
Около 500 тыс. японцев получили уведомление об эвакуации из-за ливней
Общество
Коррупционное дело московской судьи Елены Кондрат начнут рассматривать в суде
Общество
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи фальсифицированную воду и молоко
Мир
CBS сообщил о смерти американского морпеха на Украине
Армия
Обновленный ЗРК «Комар» с двумя типами ракет предложили на экспорт
Мир
Один человек погиб при падении самолета в США
Мир
Les Echos назвала создание единой валюты БРИКС ускорителем дедолларизации
Армия
Командир роты рассказал об уничтожении танками Т-72Б3М вражеских целей
Экономика
Карты «Мир» заняли 45% рынка по объему операций

Четыре палестинца погибли во время ночной операции Израиля

0
Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время ночной операции израильских силовиков на Западном берегу погибли четверо палестинцев. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины и официальные лица.

«По словам официальных лиц и свидетелей, израильские военные нанесли воздушные удары по оккупированному городу Дженин на Западном берегу, сбросив ракеты с вертолетов и убив по меньшей мере трех палестинцев», — передает издание.

Кроме того, по данным телеканала от минздрава Палестины, в другом инциденте израильским огнем недалеко от города Рамалла на Западном берегу был убит еще один человек. Тем самым общее число жертв увеличилось до четырех.

Также минздрав сообщил о 13 пострадавших, часть из которых находится в критическом состоянии. Число пострадавших может увеличиться.

Как передает издание, жители Палестины заметили по меньшей мере 10 израильских воздушных атак по зданиям в Дженине рано утром в понедельник, а после «колонну бронетранспортеров, движущуюся к лагерю беженцев».

Отмена рейда: что стоит за очередным палестино-израильским обострением
Жители Дженина встретили ЦАХАЛ стрельбой

Военные Израиля нанесли удар по палестинским боевикам на фоне обострения в последнее время конфликта на Западном берегу. Ранее, 22 июня, представители палестинской гражданской обороны (ГО) сообщили о гибели трех человек в результате атаки израильского беспилотника севернее города Дженин. До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский БПЛА атаковал автомобиль на Западном берегу, в котором находилась группа палестинских боевиков, причастных к ряду недавних нападений.

7 июня минздрав Палестины сообщил, что шесть человек были ранены при столкновениях с армией Израиля в палестинском городе Рамалла, расположенном в центральной части Западного берега реки Иордан.

До этого, 22 мая, стало известно, что по меньшей мере трое палестинцев погибли во время рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023