Три человека погибли из-за атаки израильского дрона на Западном берегу

Три человека погибли в результате атаки израильского беспилотника севернее города Дженин, расположенного на Западном берегу реки Иордан. Об этом 21 июня сообщили представители палестинской гражданской обороны (ГО).

«Трое убитых были обнаружены в автомобиле, который атаковал беспилотник», — приводит слова представителя палестинской ГО телеканал Al Jazeera.

Палестинское агентство WAFA подтвердило, что в результате бомбардировки с воздуха близ Дженина «были убиты три палестинца». Как отмечает агентство, ракета была целенаправленно выпущена по автомобилю.

Как сообщили в палестинской ГО, израильские силы не позволили вытащить тела погибших из сгоревшего автомобиля. Машины скорой помощи также не пропустили к машине.

Ранее в этот день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский БПЛА атаковал автомобиль на Западном берегу, в котором находилась группа палестинских боевиков, причастных к ряду недавних нападений.

7 июня минздрав Палестины сообщил, что шесть человек были ранены при столкновениях с армией Израиля в палестинском городе Рамалла, расположенном в центральной части Западного берега реки Иордан.

Ло этого, 22 мая, стало известно, что по меньшей мере трое палестинцев погибли во время рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан.