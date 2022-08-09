Нет худны без добра: как перемирие Израиля и Газы оказалось под вопросом

Хрупкое перемирие между Израилем и Газой пока держится: 8 августа прошло без ракетных ударов с обеих сторон. Хотя «Исламский джихад» заявил о готовности возобновить атаки, если Израиль не освободит из тюрем палестинских заключенных. В израильском правительстве в ответ на ультиматум повторили, что ни на какие уступки не пойдут. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что это перемирие — как обычно в израильско-палестинском конфликте — временное, поскольку главные триггеры сохранились: Израиль отказывается от политического диалога с Палестиной и идет на напряжение. Жители Иерусалима в беседе с «Известиями» отметили: даже худой мир (или хотя бы перемирие) — уже хорошо, учитывая, что всего за 56 часов эскалации жертвами ракет стали 44 человека. Треть погибших — дети.

Израиль ослабил блокаду Газы

Короткая эскалация между «Исламским джихадом» и армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершилась перемирием — оно вступило в силу 7 августа в 23:30.

Хотя удары из сектора Газы продолжались еще полчаса, до полуночи. И многих застали врасплох — израильтяне так быстро поверили в сообщения о перемирии, что правительству страны пришлось делать специальное объявление: «Последствия удара последней ракеты такие же, как от первой, оставайтесь в безопасности».

Один из последних ударов пришелся по Ашкелону, где в этот момент находился корреспондент «Известий». Ракета с большим грохотом упала в море в 100–200 м от берега.

Это главная причина, почему во время обстрелов в Израиле запрещают купаться: летящие в сторону акватории ракеты система ПРО «Железный купол» не перехватывает — из экономических соображений. Запуск одной ракеты-перехватчика «Тамир» обходится бюджету Израиля в $50–80 тыс.

Всего за три дня «Исламский джихад» выпустил свыше 1,1 тыс. ракет. Для сравнения: во время прошлогодней эскалации в мае столько же ракет ХАМАС выпустил в первые часы конфликта.

После этого удара ночь в Ашкелоне прошла спокойно. 8 августа перемирие действительно соблюдается, рассказала «Известиям» вице-мэр Ашкелона Софа Бейлин. По ее словам, жизнь в городе «вернулась в норму на все 100%».

— Я сейчас на мероприятии. Да, их у нас снова разрешили проводить. Ракет сегодня не было, — уточнила политик.

Рано утром Израиль вновь открыл КПП в Газу для провоза ряда гуманитарных грузов. О полном открытии пунктов пропуска речь пока не идет — израильтяне разрешили ввезти в сектор лишь топливо, медикаменты и продукты. С 2007 года Израиль и Египет установили морскую и наземную блокаду Газы, пропуская в анклав лишь часть товаров после тщательного досмотра.

На прошлой неделе Израиль закрыл все КПП, оставив Газу без поставок дизеля. 7 августа минздрав Палестины предупредил, что топлива в секторе Газа осталось всего на 48 часов — после этого даже дизельные генераторы в больницах станет нечем заправлять.

В Газе подсчитывают жертв

Пока в Ашкелоне открывают набережную и пляжи, в Газе продолжают разгребать завалы и готовятся организовать похороны погибших.

За три дня эскалации в палестинском анклаве от израильских ракет погибли 44 человека, в том числе 15 детей. Армия обороны Израиля заявила, что за три дня поразила 170 целей в Газе, все они были военными и использовались, по данным ЦАХАЛа, «Исламским джихадом».

Однако даже израильская армия подтвердила, что как минимум 11 человек среди убитых — мирные жители, ставшие «случайными жертвами». А президент США Джо Байден призвал провести «тщательное расследование сообщений о жертвах среди гражданского населения».

В самой Газе информацию о перемирии встретили с облегчением, рассказала «Известиям» жительница анклава Нисрин.

— Я в первый раз за три дня смогла спокойно поспать. Слышать звуки истребителей и ракет и думать: в этот раз в тебя или не в тебя — это невыносимый ужас, — пояснила наша собеседница из Хан-Юниса на юге Газы.

В палестинском обществе сообщения о «худне» — перемирии — восприняли смешанным образом, рассказал «Известиям» член секретариата израильской партии «Хадаш» Хатиб Самир.

— С одной стороны, много людей погибли и много домов разрушены, и надо остановить страдания людей. Но с другой стороны, все знают, что Израиль не будет выполнять условия перемирия, — пояснил политик.

С военной точки зрения, по его словам, каждая сторона объявила себя победителем. Но с политической точки зрения выиграл всё же Израиль, считает Хатиб Самир.

— Поскольку израильтяне вновь смогли разделить палестинцев на группировки: сначала разделили на ФАТХ и ХАМАС, теперь разделили Газу на ХАМАС и «Исламский джихад», — резюмировал член партии «Хадаш».

В Восточном Иерусалиме, куда корреспондент «Известий» прибыл аккурат к полуденной молитве, царила спокойная обстановка. Год назад, 21 мая, после перемирия ХАМАСа и Израиля, на Храмовой горе начались массовые стычки палестинцев с израильской полицией. В этот раз обошлось без столкновений.

— Перемирие это хорошо, и тут надо благодарить Египет, он помог заключить это соглашение, — заявил «Известиям» житель Восточного Иерусалима Салех. — Главное, чтобы все раненые скорее поправились и вышли из больниц, дай Бог им всем здоровья.

Другой местный житель Азми рассказал «Известиям», что «перемирие с виду отлично подходит для всех участников, но оно не решает все проблемы, которые затронула Палестина».

— Нет справедливости. При последней атаке среди палестинцев почти 400 раненых, большинство мирные жители, — уточняет мой собеседник.

В еврейском квартале опрошенные «Известиями» местные жители просят отметить: израильская операция «Рассвет» носила превентивный характер.

— Если бы мы ее не начали, количество жертв на юге было бы куда большим. В прошлом году от ракет погибли 12 человек, в этот раз только трое раненых осколками. Если бы мы не нанесли превентивный удар, иранцы, которые поддерживают «Исламский джихад» ударили бы первыми, — поясняет житель Иерусалима, пожелавший остаться анонимным.

После полуденной молитвы в Аль-Аксе, третьей по святости мечети ислама, ко мне подходит вакф — местная служба безопасности. Убедившись, что я знаю «Шахаду» (свидетельство веры в исламе), он интересуется, откуда я.

— О, Россия. Сейчас я тебе приведу моего русскоговорящего друга, никуда не уходи, — говорит мой новый собеседник.

Он быстро уходит вглубь мечети, выхватывает из толпы какого-то мужчину и спешит обратно.

Мохаммед, учившийся в 80-е в Волгограде, рассказывает, что палестинцы в этом году максимально избегают эскалаций.

— Слишком много детей погибло, 15 душ отправились на небо за три дня. Даже если это плохая «худна», лучше она будет такой, чем с умирающими детьми, — грустно заключил мой собеседник.

Снова на пороге эскалации

До сих пор неизвестно, на каких условиях было заключено перемирие — обе стороны приводят противоречивую информацию. Перед тем, как режим прекращения огня вступил в силу, генсек «Исламского джихада» Зияд ан-Нахала объявил, что Израиль согласился на условие движения и вскоре освободит одного из высокопоставленных членов группировки Басама аль-Саади. Именно его задержание стало одним из триггеров нынешней эскалации между Израилем и Газой. Кроме того, «Исламский джихад» потребовал передачи другого представителя движения Халиля Ававды — он сейчас держит голодовку и нуждается в лечении, уточнил Зияд ан-Нахала.

Министр внутренней безопасности Израиля Омер Барлев опроверг информацию об освобождении палестинцев и подчеркнул: «ни на какие уступки Израиль идти не соглашался».

«Противнику дается короткое время для выполнения условий. В противном случае дело дойдет до очередного витка эскалации», — пообещал в эфире палестинского радио один из представителей бригады «Аль-Кудс», военного крыла «Исламского джихада».

Залог любой подобной деэскалации — сохранение лица обеих сторон, отметил в беседе с «Известиями» сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

— В данном случае «Исламский джихад» утверждает, что политическая цель достигнута: израильская сторона освободит двух заключенных группировки. Израиль же отчитался об уроне, нанесенном движению: ликвидированы командиры и атакованы сотни целей. Премьер Яир Лапид, будучи далеким от вопросов безопасности, справился с кризисом, а группировка серьезно заявила о себе. Каждый временно вышел победителем для своего электората, — уточнил эксперт.

При этом, по его словам, невыполнение Израилем требования группировки не приведет к эскалации на следующий же день. Всё же «Исламскому джихаду» надо восстановить силы, а «победу» уже продали части населения, отметил он.

— Но в перспективе всё же придется спасать лицо, если тема невозвращения членов организации будет на повестке. Например, с подачи действующего руководства в Израиле, чтоб набрать предвыборные очки. Поэтому о продолжительности сложно судить, — заключил Сергей Мелконян.

При этом «Исламский джихад» находится под давлением, считает израильский политолог Зеэв Ханин — организации нужно будет доказать свою релевантность для Ирана и палестинских арабов, конкурируя в этом с ХАМАСом.