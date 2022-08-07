Срок угодности: почему Израиль и Палестина подошли к перемирию с огнем

Израиль и палестинский «Исламский джихад» договорились о перемирии с вечера 7 августа , сообщали мировые СМИ. Премьер Израиля Яир Лапид заявил: цели операции выполнены и «нет смысла продолжать». Однако представители «Исламского джихада» опровергли эти сообщения и заявили, что никакого соглашения с Израилем еще нет. Как убедился корреспондент «Известий», находящийся в приграничном с Газой Ашкелоне, ракетные обстрелы продолжились и после 20:00 — в это время, как писали СМИ, перемирие должно было вступить в силу. Под огонь снова попал Тель-Авив. Израиль также продолжил удары по Газе — с палестинской стороны погибли свыше 40 человек, ранены более 300.

Огонь продолжается

Первым про договоренность о прекращении огня сообщил катарский канал «Аль-Джазира» , уточняя: посредником на мирных переговорах Израиля и «Исламского джихада» , как и при прошлой эскалации в мае 2021 года, выступил Египет .

Косвенным подтверждением грядущего перемирия стало заявление премьера Израиля Яира Лапида: политик сообщил, что операция «Рассвет» достигла поставленных целей и «продолжать ее смысла нет» .

По данным источника Reuters, перемирие могло вступить в силу в 19:00 по времени GMT (22:00 мск). Позднее агентство уточнило со ссылкой на палестинского представителя, что перемирие начнется с 17:00 по Гринвичу (20:00 мск) .

Однако в палестинском движении заявили, что соглашения пока нет . Представитель командования «Исламского джихада» Ихсан Атая уточнил: «перемирия не будет, пока оккупанты не примут все наши требования».

Позже в официальном сообщении движение заявило о прекращении огня с 23:30 вечера 7 августа . «Исламский джихад» при этом оставляет за собой право ответить на любую израильскую агрессию.

Срок угодности Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Та же «Аль-Джазира» сообщила, что причина задержки с перемирием — в том, что Израиль отказался выпустить палестинских заключенных из тюрем и дать гарантии прекращения атак.

На фоне этих сообщений командование внутренних войск Израиля продлило особый режим реагирования еще на 24 часа, а министр обороны Бени Ганц заявил о готовности продолжить операцию.

На момент написания статьи сообщения о перемирии пока так и не стали реальностью: после восьми вечера «Исламский джихад» продолжил наносить удары по Ашкелону и другим городам юга и центра Израиля . Ракеты, как и сутками ранее, полетели в сторону Тель-Авива, одну из них перехватили в районе аэропорта Бен-Гурион.

Ранее утром «Исламский джихад» выпустил ракеты по Иерусалиму — впервые с начала эскалации . Атака произошла в ответ на действия еврейских ультрарелигиозных активистов во главе с депутатом Итамаром Бен Гвиром. В 6:00 группа евреев вошла на территорию мечети Аль-Акса, третьей по святости в исламе, и совершила религиозные обряды в честь еврейского праздника Тиша бе’Ав. Хотя по негласным правилам еще с 1967 года немусульманам запрещено подниматься на Храмовую гору и отправлять свои культы.

Общее число выпущенных из Газы ракет к концу третьего дня эскалации достигло 935 , заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Рам Кохав. Из них 160, по его словам, упали в самом секторе.

«Мы в Газе все за перемирие»

Армия обороны Израиля также продолжила наносить удары по объектам в анклаве.

Минздрав Палестины сообщил о более чем 40 погибших, из них 15 — дети . Как минимум пятеро были убиты в городе Джабалия от удара ракеты — правда, Израиль утверждает, что это была осечка самого «Исламского джихада».

— У нас здесь творится ад. Они стреляют по мирным жителям, посмотрите на фото жертв — это же все женщины и дети, — рассказала «Известиям» жительница Газы Нисрин.

Свой ответ в мессенджере она сопроводила фотографией шести убитых детей, лежащих на столе. Это фото стало вирусным в арабских соцсетях.

— Я всем сердцем за «худну» (перемирие), хоть бы поскорее все это кончилось, — призналась собеседница.

Еще свыше 300 человек в Газе ранены. С израильской стороны сообщалось о двоих раненых осколками ракет, погибших нет.

Нисрин также уточнила, что в секторе проблемы с электричеством — его дают на два-четыре часа в день. Минздрав Палестины заявил, что из-за блокады сектора в Газе не осталось топлива, текущих запасов хватит лишь на 48 часов — потом дизель кончится даже в больницах.

ХАМАС, руководящий сектором с 2007 года, решил пока не вмешиваться в перестрелки «Исламского джихада» и Израиля. Официальный представитель движения Февзи Берхум призвал международное сообщество «принять немедленные меры, чтобы остановить атаки сионистского врага и положить конец всем нарушениям против палестинского народа и его священных ценностей».

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе вечером 7 августа, уже после дедлайна по перемирию, выступил с аналогичным призывом: «образ замученных и раненых детей в Газе должен потрясти совесть человечества и помочь немедленно остановить агрессию».

Политик уточнил: 8 августа Совбез ООН соберется, чтобы обсудить израильско-палестинскую эскалацию .

— От Совета Безопасности требуется принять серьезное и реальное решение о предоставлении защиты палестинскому народу, мы хотим этого от ООН больше, чем просто осуждения, — заявил палестинский премьер.

Международная реакция, как обычно во время обострений между Израилем и Палестиной, разрозненная. В МИД РФ призвали «все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня» .

В Белом доме заявили о праве Израиля «на самозащиту», но призвали обе стороны конфликта к деэскалации. С аналогичным заявлением выступил и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Ашкелон под ударом

— Я сейчас как раз в бомбоубежище, — начала беседу с «Известиями» вице-мэр Ашкелона Софа Бейлин.

В момент звонка в городе раздался очередной сигнал тревоги. По словам политика, за двое суток по Ашкелону было выпущено около ста ракет, «интенсивность была и остается серьезной».

— Вот, сами слышали, только что сигнал тревоги был. У нас, к счастью, нет погибших, есть пострадавшие психологически, от панических атак, есть те, кто упал, когда бежал в бомбоубежище. Не так, как в прошлом году, — отметила Софа Бейлин.

В мае 2021 года от ракетных обстрелов со стороны ХАМАСа в Ашкелоне погибли два человека.

От центра Ашкелона до сектора Газа всего 21 км. Вечером в местном кафе звучит сигнал тревоги, но люди сидят в ступоре — звук не похож на привычную громкую сирену, тише и слабее. И вроде как уже должно было вступить в силу перемирие.

Переглядываемся, не выпуская бургеры из рук. Я, привыкший ориентироваться в таких случаях на израильтян, сижу, не понимая: бежать или остаться есть?

Спустя несколько секунд выясняется: это лишь сигнализация одного из магазинов. Все выдыхают.

Чуть позже звучит уже настоящая, громкая сирена «Цева адом», и теперь уже все и без колебаний бегут в «мамад» — укрытие в лестничном холле.

«Во время тревоги лучше остаться в помещении, не выбегайте на улицу», гласят правила безопасности. Израильская система ПРО «Железный купол» действует при помощи анализа траектории ракет — и перехватывает только те из них, которые представляют угрозу зданиям. Если ракета летит в сторону открытого пространства, «Купол» ее не сбивает.

Именно поэтому с 5 августа во всех приграничных городах, включая курортный Ашкелон, запретили купаться в море . Потому здесь и не видно туристов .

Сколько еще будет таких атак и вынужденных визитов в «мамады», напрямую зависит от перемирия. Когда оно наступит и на каких условиях, видимо, станет ясно только к утру 8 августа.

Эльнар Байназаров, Ашкелон