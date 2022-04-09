Натянутый канал: как Палестина отреагировала на теракт в Израиле
Очередной теракт в Израиле — уже четвертый за месяц — унес жизни трех человек, еще 10 ранены. Отношения еврейского государства с Палестиной натянулись до предела — движение ХАМАС открыто «праздновало» убийство жителей Израиля, в Старом городе Иерусалима произошли стычки палестинцев с полицией. Однако, как заявил «Известиям» член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани, республика осуждает действия террористов и нападение на мирных жителей, но призывает Израиль прекратить провокации и вернуться к политическому диалогу. Палестина готова возобновить переговоры с израильской стороной, с их стороны ответа нет, отметил политик. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что волна терактов вряд ли выльется в масштабное противостояние с палестинцами, как это было в мае 2021 года, однако способно сильно пошатнуть кресло под израильским премьером. А это уже может грозить очередными перевыборами.
Волна терактов
В ночь на 8 апреля террорист расстрелял толпу в самом центре Тель-Авива, на людной улице Дизенгоф. Полиция Израиля заявила, что нападавший — выходец из лагеря палестинских беженцев в Дженине, силовикам удалось его уничтожить.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение в Тель-Авиве, но и контролирующий сектор Газа ХАМАС, и радикальное движение «Исламский джихад» (некоторые группировки Исламского джихада запрещены в РФ) выразили одобрение нападавшему.
ХАМАС назвал атаку «естественным ответом в защиту нашего [палестинского] народа, наших святынь и территорий».
Это уже четвертый подобный теракт в Израиле за последний месяц. 22 марта четверо израильтян были убиты во время нападения в Беэр-Шеве. Пять дней спустя в результате перестрелки в Хадере погибли два сотрудника пограничной полиции. 30 марта в Бней-Браке террористы открыли огонь по толпе — убиты два израильтянина, два гражданина Украины и сотрудник полиции.
Всего в текущей волне терактов погибли уже 14 человек. Это больше, чем от ракетных ударов ХАМАС в мае 2021 года, — тогда жертвами с израильской стороны стали 12 человек. В Палестине же, по данным местного минздрава, во время майских столкновений прошлого года с Израилем погибли 232 человека.
Палестинские боевики «Исламского джихада»
Премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет заявил, что Израиль уже сталкивался с подобной волной атак со стороны террористов-одиночек в 2015–2016 годах. Со слов политика, теракты продолжались целый год и унесли жизни 50 израильтян. «Мы победили и преодолели и ее. Мы победим и на этот раз», — заверил политик.
— Каждый убийца должен знать, что мы до него доберемся, и любой, кто помогает террористам, должен знать, что цена будет высокой. Поиски в Тель-Авиве завершились, но мы не снижаем уровень нашей бдительности ни в Тель-Авиве, ни в других частях страны, — заявил премьер.
Палестина осуждает теракты и не считает насилие способом решить конфликт, заявил «Известиям» член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), министр социального развития республики Ахмад Маджалани.
— Мы осуждаем атаки на мирных жителей. Но мы также понимаем, что причины текущей волны терактов глубже. Они идут из-за отсутствия перспектив и отказа правительства Израиля выполнять резолюции Совбеза ООН о создании двух государств. Мы видим, как ухудшается положение палестинцев, видим провокации со стороны израильтян в Иерусалиме и в мечети Аль-Акса. Но мы продолжаем настаивать на том, что необходимо политическое решение конфликта, — уточнил политик.
По его словам, между Палестиной и Израилем сейчас нет диалога и каких-либо переговоров о его возобновлении.
— Основа мирного урегулирования — переговоры, мы к ним готовы, но со стороны Израиля не видим такой заинтересованности. Израиль и США отказываются от исполнения резолюций ООН, еврейские поселенцы продолжают незаконно захватывать палестинские территории. Это всё не способствует укреплению безопасности в регионе, — заключил член исполкома ООП.
«Известия» направили запросы в посольство Израиля в РФ, а также в пресс-службу ЦАХАЛ.
Повторение ракетных атак маловероятно
Президент Палестины Махмуд Аббас, также осудивший атаки в Тель-Авиве, отметил: за терактами стоят силы, «пытающиеся дестабилизировать ситуацию во время Рамадана, Песаха и христианских праздников».
В этом году религиозные праздники у всех трех крупнейших мировых религий приходятся на апрель или начало мая. 8 апреля — первая пятница священного мусульманского месяца Рамадан, 15 апреля иудеи будут отмечать Песах, а 17 апреля наступит католическая Пасха. 2 мая мусульмане будут отмечать Ураза-байрам — в прошлом году именно в это время между Израилем и Палестиной начались военные действия, приведшие к 11-дневным ракетным атакам.
Израиль и США вряд ли пойдут сейчас на обострение с исламским миром, учитывая конфликт России и Украины, пояснил «Известиям» президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.
Сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Сергей Мелконян также считает, что вероятность военной операции в направлении сектора Газы минимальна. Однако этот хрупкий мир может продержаться недолго.
— Пока что группировки, действующие в Газе, ограничились публичной поддержкой терактов. Если же от риторики они перейдут к конкретным шагам: окажут открытую военную поддержку в виде поставок оружия или предоставят убежище уже установленным лицам, израильское руководство с высокой долей вероятности пойдет на расширение силового арсенала для поиска или нейтрализации как преступников, так и тех, кто их укрывает, — заявил эксперт «Известиям».
По мнению востоковеда Роланда Биджамова, еще одна причина, почему текущее напряжение вряд ли перерастет в масштабные ракетные атаки, — в арабских странах поменялось отношение к палестино-израильскому конфликту.
— Террор стал неприемлемым. База внешней поддержки ХАМАС среди арабских стран значительно снизилась, сейчас уже практически нет стран, которые бы единогласно поддерживали ХАМАС, — заявил эксперт «Известиям».
Провокации с обеих сторон
Причины текущей волны насилия следует искать и в действиях Израиля, а именно в проводимой им политике нелегальных еврейских поселений, пояснил «Известиям» член секретариата израильской партии «Хадаш» Хатиб Самир. По его словам, за последние 10 месяцев работы нового правительства еврейского государства были убиты 70 палестинцев.
— Такого не было даже во времена Нетаньяху. Самая главная причина, корень насилия — это оккупация палестинских территорий, которая продолжается с 1967 года. В последние месяцы правые движения Израиля открыто проводили провокации на глазах полиции Израиля. 31 марта Итамар Бен-Гвир, самый правый депутат Израиля, был в мечети Аль-Акса, эта провокация вызвала бурю возмущения у палестинцев, — пояснил политик.
Он напомнил, что 2 апреля израильские военные вошли в лагерь Дженин и убили трех палестинцев. Полиция Израиля назвала убитых членами «террористической ячейки, которая, по всей видимости, готовилась к еще одной атаке». Позднее движение «Исламский джихад» подтвердило, что трое убитых были членами ее военизированного крыла «Бригад Аль-Кудса».
Возвращение Нетаньяху
Как заявил «Известиям» советник экс-премьера Израиля Ариэль Бульштейн, теракты и неспособность государства защитить граждан могут привести к распаду правительства — тогда страна уже в сентябре может пойти на очередные выборы.
6 апреля ключевой член партии «Ямина» — к ней принадлежит нынешний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет — Идит Силман покинула коалиционное правительство. Тем самым она лишила правящую коалицию парламентского большинства. Теперь у кабинета Беннета и его министра иностранных дел Яира Лапида 60 мест в кнессете из 120.
По оценке политика, действующее правительство не устоит долго. И если оно объявит о роспуске, то есть два варианта развития событий: депутаты могут договориться между собой, и если свыше половины кнессета поддержит новую коалицию, то можно будет обойтись без выборов.
— Либо, если они не договорятся, то по окончании депутатских каникул, на майской сессии нас ждет роспуск кнессета. По законодательству, выборы должны пройти в течение 90 дней после этого, то есть в сентябре, — заключил Ариэль Бульштейн.
Главный же выгодополучатель от развала коалиции — бывший премьер Биньямин Нетаньяху. Он уже поздравил Идит Силман с ее уходом и назвал это правильным решением.
Согласно всем опросам, Нетаньяху сейчас — главный фаворит на должность премьер-министра, отметил Сергей Мелконян. По его словам, для действующей коалиции наступает, вероятно, самое сложное время. И если она сможет преодолеть кризис, то Нетаньяху надолго останется на втором плане. «В противном случае ситуацию можно довести до досрочных выборов, на которых у Биби, очевидно, возрастут шансы на формирование коалиции», — резюмировал эксперт.