Натянутый канал: как Палестина отреагировала на теракт в Израиле

Очередной теракт в Израиле — уже четвертый за месяц — унес жизни трех человек, еще 10 ранены. Отношения еврейского государства с Палестиной натянулись до предела — движение ХАМАС открыто «‎‎праздновало» убийство жителей Израиля, в Старом городе Иерусалима произошли стычки палестинцев с полицией. Однако, как заявил «‎Известиям»‎ член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани, республика осуждает действия террористов и нападение на мирных жителей , но призывает Израиль прекратить провокации и вернуться к политическому диалогу. Палестина готова возобновить переговоры с израильской стороной, с их стороны ответа нет , отметил политик. Опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты считают, что волна терактов вряд ли выльется в масштабное противостояние с палестинцами , как это было в мае 2021 года, однако способно сильно пошатнуть кресло под израильским премьером . А это уже может грозить очередными перевыборами.

Волна терактов

В ночь на 8 апреля террорист расстрелял толпу в самом центре Тель-Авива , на людной улице Дизенгоф. Полиция Израиля заявила, что нападавший — выходец из лагеря палестинских беженцев в Дженине , силовикам удалось его уничтожить.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение в Тель-Авиве, но и контролирующий сектор Газа ХАМАС, и радикальное движение «‎Исламский джихад»‎ (некоторые группировки Исламского джихада запрещены в РФ) выразили одобрение нападавшему.

ХАМАС назвал атаку «‎естественным ответом в защиту нашего [палестинского] народа, наших святынь и территорий» .

Это уже четвертый подобный теракт в Израиле за последний месяц. 22 марта четверо израильтян были убиты во время нападения в Беэр-Шеве. Пять дней спустя в результате перестрелки в Хадере погибли два сотрудника пограничной полиции. 30 марта в Бней-Браке террористы открыли огонь по толпе — убиты два израильтянина, два гражданина Украины и сотрудник полиции.

Всего в текущей волне терактов погибли уже 14 человек. Это больше, чем от ракетных ударов ХАМАС в мае 2021 года, — тогда жертвами с израильской стороны стали 12 человек. В Палестине же, по данным местного минздрава, во время майских столкновений прошлого года с Израилем погибли 232 человека.

Натянутый канал Палестинские боевики «Исламского джихада» Фото: REUTERS/Ibraheem Abu

Премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет заявил, что Израиль уже сталкивался с подобной волной атак со стороны террористов-одиночек в 2015–2016 годах. Со слов политика, теракты продолжались целый год и унесли жизни 50 израильтян. «‎Мы победили и преодолели и ее. Мы победим и на этот раз»‎, — заверил политик.

— Каждый убийца должен знать, что мы до него доберемся, и любой, кто помогает террористам, должен знать, что цена будет высокой . Поиски в Тель-Авиве завершились, но мы не снижаем уровень нашей бдительности ни в Тель-Авиве, ни в других частях страны, — заявил премьер.

Палестина осуждает теракты и не считает насилие способом решить конфликт, заявил «‎Известиям»‎ член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), министр социального развития республики Ахмад Маджалани.

— Мы осуждаем атаки на мирных жителей. Но мы также понимаем, что причины текущей волны терактов глубже. Они идут из-за отсутствия перспектив и отказа правительства Израиля выполнять резолюции Совбеза ООН о создании двух государств . Мы видим, как ухудшается положение палестинцев, видим провокации со стороны израильтян в Иерусалиме и в мечети Аль-Акса. Но мы продолжаем настаивать на том, что необходимо политическое решение конфликта, — уточнил политик.

По его словам, между Палестиной и Израилем сейчас нет диалога и каких-либо переговоров о его возобновлении.

— Основа мирного урегулирования — переговоры, мы к ним готовы, но со стороны Израиля не видим такой заинтересованности . Израиль и США отказываются от исполнения резолюций ООН, еврейские поселенцы продолжают незаконно захватывать палестинские территории. Это всё не способствует укреплению безопасности в регионе, — заключил член исполкома ООП.

«‎Известия»‎ направили запросы в посольство Израиля в РФ, а также в пресс-службу ЦАХАЛ.

Повторение ракетных атак маловероятно

Президент Палестины Махмуд Аббас, также осудивший атаки в Тель-Авиве, отметил: за терактами стоят силы, «‎‎пытающиеся дестабилизировать ситуацию во время Рамадана, Песаха и христианских праздников» .

В этом году религиозные праздники у всех трех крупнейших мировых религий приходятся на апрель или начало мая. 8 апреля — первая пятница священного мусульманского месяца Рамадан, 15 апреля иудеи будут отмечать Песах, а 17 апреля наступит католическая Пасха. 2 мая мусульмане будут отмечать Ураза-байрам — в прошлом году именно в это время между Израилем и Палестиной начались военные действия, приведшие к 11-дневным ракетным атакам.

Израиль и США вряд ли пойдут сейчас на обострение с исламским миром , учитывая конфликт России и Украины, пояснил «‎Известиям»‎ президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Сергей Мелконян также считает, что вероятность военной операции в направлении сектора Газы минимальна . Однако этот хрупкий мир может продержаться недолго.

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— Пока что группировки, действующие в Газе, ограничились публичной поддержкой терактов. Если же от риторики они перейдут к конкретным шагам: окажут открытую военную поддержку в виде поставок оружия или предоставят убежище уже установленным лицам, израильское руководство с высокой долей вероятности пойдет на расширение силового арсенала для поиска или нейтрализации как преступников, так и тех, кто их укрывает, — заявил эксперт «‎Известиям»‎.

По мнению востоковеда Роланда Биджамова, еще одна причина, почему текущее напряжение вряд ли перерастет в масштабные ракетные атаки, — в арабских странах поменялось отношение к палестино-израильскому конфликту.

— Террор стал неприемлемым. База внешней поддержки ХАМАС среди арабских стран значительно снизилась , сейчас уже практически нет стран, которые бы единогласно поддерживали ХАМАС, — заявил эксперт «‎Известиям»‎.

Провокации с обеих сторон

Причины текущей волны насилия следует искать и в действиях Израиля, а именно в проводимой им политике нелегальных еврейских поселений , пояснил «‎Известиям»‎ член секретариата израильской партии «Хадаш» Хатиб Самир. По его словам, за последние 10 месяцев работы нового правительства еврейского государства были убиты 70 палестинцев.

— Такого не было даже во времена Нетаньяху. Самая главная причина, корень насилия — это оккупация палестинских территорий, которая продолжается с 1967 года. В последние месяцы правые движения Израиля открыто проводили провокации на глазах полиции Израиля . 31 марта Итамар Бен-Гвир, самый правый депутат Израиля, был в мечети Аль-Акса, эта провокация вызвала бурю возмущения у палестинцев, — пояснил политик.

Он напомнил, что 2 апреля израильские военные вошли в лагерь Дженин и убили трех палестинцев. Полиция Израиля назвала убитых членами «террористической ячейки, которая, по всей видимости, готовилась к еще одной атаке». Позднее движение «‎Исламский джихад»‎ подтвердило, что трое убитых были членами ее военизированного крыла «‎Бригад Аль-Кудса»‎.

Возвращение Нетаньяху

Как заявил «‎Известиям»‎ советник экс-премьера Израиля Ариэль Бульштейн, теракты и неспособность государства защитить граждан могут привести к распаду правительства — тогда страна уже в сентябре может пойти на очередные выборы .

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6 апреля ключевой член партии «Ямина» — к ней принадлежит нынешний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет — Идит Силман покинула коалиционное правительство. Тем самым она лишила правящую коалицию парламентского большинства. Теперь у кабинета Беннета и его министра иностранных дел Яира Лапида 60 мест в кнессете из 120.

По оценке политика, действующее правительство не устоит долго. И если оно объявит о роспуске, то есть два варианта развития событий: депутаты могут договориться между собой, и если свыше половины кнессета поддержит новую коалицию, то можно будет обойтись без выборов.

— Либо, если они не договорятся, то по окончании депутатских каникул, на майской сессии нас ждет роспуск кнессета . По законодательству, выборы должны пройти в течение 90 дней после этого, то есть в сентябре, — заключил Ариэль Бульштейн.

Главный же выгодополучатель от развала коалиции — бывший премьер Биньямин Нетаньяху . Он уже поздравил Идит Силман с ее уходом и назвал это правильным решением.

Согласно всем опросам, Нетаньяху сейчас — главный фаворит на должность премьер-министра, отметил Сергей Мелконян. По его словам, для действующей коалиции наступает, вероятно, самое сложное время. И если она сможет преодолеть кризис, то Нетаньяху надолго останется на втором плане. «‎В противном случае ситуацию можно довести до досрочных выборов, на которых у Биби, очевидно, возрастут шансы на формирование коалиции‎», — резюмировал эксперт.