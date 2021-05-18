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Секрет о мире: как посредники пытаются повлиять на Израиль и Палестину

Россия готова стать площадкой для переговоров сторон ближневосточного конфликта, а члены ЕС не могут прийти к общей позиции
Фото: Global Look Press/Ibrahim Attaia/Keystone Press Agency
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Секрет о мире: как посредники пытаются повлиять на Израиль и Палестину
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2021-05-18 20:32:19
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Военное обострение между Израилем и Палестиной продолжается уже больше недели, а международные посредники до сих пор ограничиваются призывами к прекращению огня. Как отметил в беседе с «Известиями» первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сейчас все участники «стараются использовать ту степень влияния, которую они имеют на израильтян и палестинцев». Россия в этом конфликте — сторонница коллективной работы, ставку она делает на «ближневосточный квартет». О намерении работать над урегулированием в рамках этого механизма 18 мая сообщил и Евросоюз. При этом, несмотря на заявления Брюсселя, общей позиции у стран-членов ЕС нет: на это указывает и тот факт, что призыв к прекращению огня поддержали не все государства объединения.

Пока призывы

Россия готова стать площадкой для прямых переговоров Израиля и Палестины. Об этом в интервью «Известиям» заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— В последние несколько лет мы последовательно выступали за проведение такого саммита, и наша позиция не изменилась. Мы будем очень рады видеть в Москве и палестинцев, и израильтян. У нас и с теми, и с другими достаточно хорошие отношения. И мы, конечно, сделаем всё возможное для того, чтобы такие переговоры прошли удачно, — сказал дипломат.

Секрет о мире
Дмитрий Полянский

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский

Фото: Global Look Press/Zuma/Luiz Rampelotto

Напряженность в Восточном Иерусалиме, который был присоединен Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года (этот факт не признан большинством стран мира, в том числе и Россией), начала возрастать с середины апреля 2021 года. 7 мая произошли столкновения между израильской пограничной полицией и палестинцами. Они происходили у Храмовой горы, где находится третья святыня ислама, мечеть Аль-Акса, и в районе Шейх-Джаррах, откуда израильские власти выселяют несколько арабских семей. Это привело к массированным ракетным обстрелам Израиля из сектора Газа и последующим ответным ударам со стороны еврейского государства. Обмен ракетами не прекращается до сих пор.

В урегулировании нынешнего обострения между Израилем и Палестиной международное сообщество пока ограничивается лишь призывами к сторонам конфликта прекратить военные действия и перейти к политическому диалогу. Совет Безопасности ООН пока так и не смог принять заявление с соответствующим призывом — его заблокировали США. Как сообщает межарабский телеканал Al Arabiya, ознакомившийся с проектом документа, в нем не упоминается группировка ХАМАС, которую Штаты и Евросоюз считают террористической, нет слов осуждения в связи с обстрелами израильской территории, зато осуждаются попытки Израиля выселить палестинские семьи из домов в Восточном Иерусалиме. Эту версию поддержали 14 из 15 членов Совбеза ООН. Дмитрий Полянский уточнил, что речь шла не о резолюции, а о заявлении для прессы — типе документа, который Совет предпочитает принимать единогласно.

Говоря об усилиях внешних игроков, дипломат подчеркнул: Россия отдает приоритет коллективной работе — в первую очередь «ближневосточному квартету». Этот механизм действует с 2002 года, в него входят представители ООН, Евросоюза, России и США. Как заявил 12 мая по итогам переговоров с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем глава МИД РФ Сергей Лавров, созыв «квартета» — «наиболее острая задача», его встречу желательно провести на уровне министров иностранных дел. «Надеюсь, что генеральный секретарь с его опытом и дипломатическим искусством сможет создать для этого необходимые условия», — подчеркнул тогда российский министр.

Секрет о мире
Столкновения между израильской пограничной полицией и палестинцами

Столкновения между израильской пограничной полицией и палестинцами

Фото: Global Look Press/Shadi Jarar'Ah/Keystone Press Agency

Точная дата такой встречи не известна. Собственно, как не понятно, насколько к ней готовы другие участники механизма.

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— Думаю, как только интенсивная фаза конфликта прекратится, интенсифицируются и усилия по созыву министерской встречи «квартета» с тем, чтобы посмотреть, как действовать дальше и как избежать подобных ситуаций, оценить, что спровоцировало обострение, и, может, дать какие-то рекомендации. В этом и есть задачи «квартета», — отметил в беседе с «Известиями» Дмитрий Полянский.

ЕС меж двух огней

Один из участников «ближневосточного квартета» — Евросоюз — определил свою позицию в палестино-израильском конфликте 18 мая. На неформальной экстренной видеоконференции главы 26 из 27 глав МИДов ЕС сошлись в призыве к израильтянам и палестинцам прекратить огонь. Единственная страна, которая отказалась к этому призыву присоединиться, по данным СМИ, — Венгрия. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, для урегулирования конфликта Евросоюз намерен работать со своими партнерами по «квартету».

— Мы считаем, что необходимо настоящее политическое решение, только оно принесет мир. И для этого нужно восстановить политический горизонт. Сейчас нужно прекратить насилие и после этого вовлечься в политический диалог, чтобы перезапустить мирный процесс, — подчеркнул он на пресс-конференции по итогам заседания.

Секрет о мире
Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Landemard
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Когда речь заходит о том, чтобы определить позицию по палестино-израильскому конфликту, Евросоюз оказывается в сложной ситуации — по той простой причине, что его страны-члены смотрят на этот конфликт по-разному. Именно поэтому и представитель ЕС при ООН Олаф Скуг, выступая 16 мая на полях Совбеза ООН, представлял позицию Брюсселя, но не государств объединения. Она сводится к следующему: «Евросоюз решительно осуждает неизбирательные ракетные обстрелы Израиля со стороны ХАМАС и группы боевиков в секторе Газа», признает «законное право Израиля на защиту от любых нападений», однако подчеркивает — «израильская военная операция должна быть соразмерной и соответствовать международному гуманитарному праву».

Европейские политики же высказываются на этот счет более определенно, принимая в этом кризисе сторону еврейского государства. Как сказал «Известиям» замглавы делегации Европарламента по отношениям с Израилем, нидерландский депутат Берт-Ян Руиссен, «Евросоюзу пришло время начать вести себя в этом конфликте более ответственно» и перестать оказывать какую-либо поддержку палестинской стороне.

ЕС надо провести некоторую самооценку, в этой эскалации он виноват отчасти сам, — сказал «Известиям» политик. — Несмотря на мои критические вопросы и парламентские резолюции, обнародованные в последние годы, ЕС продолжает финансировать палестинские школы, где детей учат ненависти в отношении Израиля и евреев. Европейское финансирование палестинских общественных организаций перешло в руки палестинских террористических группировок. Это неприемлемо. Господину Боррелю больше не следует закрывать глаза на проступки палестинцев и ненадлежащее обращение с деньгами налогоплательщиков Евросоюза.

Секрет о мире
Обломки здания, разрушенного израильским авиаударом в секторе Газа

Обломки здания, разрушенного израильским авиаударом в секторе Газа

Фото: Global Look Press/Ashraf Amra/Keystone Press Agency

Свою поддержку Израилю выказывают не только рядовые депутаты Европарламента, но и страны ЕС. Как пояснил собеседник «Известий» в Брюсселе, хотя ХАМАС в Евросоюзе входит в список террористических организаций, «однозначного консенсуса [по ближневосточному конфликту] между членами объединения не было никогда». Так, с критикой в адрес Израиля выступают такие страны, как Бельгия, Ирландия, Люксембург и Швеция.

Большинство из остальных государств высказываются в поддержку еврейского государства — к примеру, 17 мая канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заверила его «в солидарности правительства ФРГ»; Австрия пошла дальше телефонного разговора — 14 мая над зданиями канцлера и МИДа республики были вывешены израильские флаги. Этот жест вызвал мгновенную реакцию региональных держав: так, свой визит в Вену, где проходят переговоры по иранской ядерной сделке, отменил глава МИД Ирана Джавад Зариф, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Австрию и вовсе «проклял». «Вывешивать флаг террористического государства на здании госучреждения — значит быть заодно с террором. Австрия, по всей видимости, пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею [в прошлом] геноцид евреев», — не постеснялся в выражениях турецкий лидер.

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