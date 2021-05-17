Еврейский вопрос их испортил: палестино-израильский конфликт рассорил американцев

Американские политики по-разному смотрят на конфликт между израильтянами и палестинцами. Если раньше в стране поддерживали почти исключительно еврейское государство, то сейчас многие встают на сторону Палестины. Особенно ярко такое проявляется в молодежных соцсетях, а также в стане леволиберальных демократов. В Белом доме пока четко не выразили свою позицию по отношению к очередному обострению на Ближнем Востоке. О новом поводе для поляризации американского общества — в материале «Известий».

Невнятная позиция

«Еще вчера я сказал, что гибель мирных жителей — это очень тяжело. У Израиля, конечно, есть право защищаться от атак, от ХАМАС и террористов, ответственных за гибель израильтян, но мы очень сожалеем, что во время этих операций погибли мирные жители. Именно потому мы и говорили, что палестинцы, как и израильтяне, имеют право жить в безопасности», — прокомментировал происходящее между израильтянами и палестинцами пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс.

Задававший ему вопрос журналист настаивал на том, чтобы в Госдепе осудили нападения со стороны Израиля на палестинцев. В американском внешнеполитическом ведомстве делать этого не стали, хоть и отметили, что новая администрация «предпринимает попытки по восстановлению связей с палестинским народом, с палестинскими властями».

10 мая с палестинской стороны на жилые кварталы полетели десятки ракет. Многие удалось перехватить, но некоторые добрались до цели, в результате пострадали люди. В ответ Израиль разбомбил несколько военных объектов радикального движения ХАМАС, в итоге свыше 100 палестинцев, включая 27 детей и 11 женщин, погибли, еще больше 600 были ранены.

Еврейский вопрос их испортил2 Израильская противоракетная система «Железный купол» запускает ракеты-перехватчики во время атаки из сектора Газа, 12 мая 2021 года Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Большинство американских политиков раскритиковали действия палестинской стороны. «Администрация Байдена должна решительно осудить ХАМАС и других террористов, которые используют напряженность в Иерусалиме для нанесения ракетных ударов по ни в чем не повинным гражданам. Соединенные Штаты должны недвусмысленно поддерживать право Израиля на защиту своих граждан», — написал в своем Twitter сенатор-республиканец из Теннеси Билл Хагерти .

В защиту Израиля выступили и многие демократы. Сенатор Крис Кунс, прослывший одним из ярых сторонников Израиля в конгрессе, также осудил «шквал ракетных обстрелов Израиля» со стороны ХАМАС. Впрочем, такую позицию разделяют далеко не все.

Конгрессвумен-демократ левых взглядов Рашида Тлаиб от штата Мичиган, выступавшая за бойкот и введение санкций против Израиля, заявила, что США «допускают насилие в регионе, предоставляя иностранную помощь Израилю». «Доллары американских налогоплательщиков не должны использоваться для нарушения прав человека. Об этом нужно сказать. Я еще не слышала, чтобы кто-нибудь из администрации Байдена заявлял об этом», — сообщила женщина.

Мусульмане Рашида Тлаиб (демократ из Мичигана), Ильхан Омар (демократ из Миннесоты) и Андре Карсон (демократ из Индианы) опубликовали заявление, в котором призвали защитить права палестинцев . «На протяжении десятилетий мы на словах поддерживаем палестинское государство, в то время как захват земель, расширение поселений и насильственное перемещение продолжаются, делая будущий дом для палестинцев всё более и более недоступным. Давно пора, наконец, принять меры для защиты прав человека, которые есть у палестинцев, и спасения жизней», — говорится в тексте.

При этом политики отметили, что США продолжают ежегодно оказывать израильскому правительству военную помощь на сумму свыше $3 млрд. «Мы делаем это без каких-либо условий, не чувствуя ответственности за бессмысленные нарушения прав человека и продолжающийся незаконный захват палестинских земель», — добавили законодатели .

Еврейский вопрос их испортил1 Разбор завалов на месте израильских авиаударов по городу Газа, 16 мая 2021 года Фото: REUTERS/Mohammed Salem

А после того как Израиль ударил по целям ХАМАС в секторе Газа, Ильхан Омар написала в своем Twitter: «Израильские воздушные удары, убивающие мирных жителей в Газе, являются террористическим актом. Палестинцы заслуживают защиты. В отличие от Израиля у палестинского населения нет такой системы ПРО, как «Железный купол». Это вызвало раздражение республиканцев. Сенатор из Техаса Тед Круз обвинил Омар «в выполнении функций пресс-секретаря ХАМАС». «Байден это одобряет?» — задал риторический вопрос республиканец.

Отношение меняется

Помимо Тлаиб и Омар, другие выступающие с левых позиций представители Демократической партии, включая конгрессмена Александрию Окасио-Кортес, а также сенаторов Элизабет Уоррен и Берни Сандерса, стараются всё больше привлечь внимание властей к проблемам палестинцев. «США должны решительно выступить против насилия со стороны израильских экстремистов в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу и дать понять, что выселение палестинских семей не должно продолжаться», — отреагировал в своем Twitter Сандерс.

Разногласия по палестино-израильскому вопросу внутри Демократической партии делают лишь более уязвимой позицию администрации Байдена, которая пока предпочитает отмалчиваться. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что власти «серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией». Также в Белом доме отчитались, что после инаугурации Байден связывался с Махмудом Аббасом. Правда, подробности этого не сообщаются.

Еврейский вопрос их испортил4 Протест ортодоксальных евреев в Нью-Йорке после нападений Израиля на сектор Газа на фоне конфликта между двумя сторонами, 15 мая 2021 года Фото: REUTERS/Rashid Umar Abbasi

В последние годы отношение американцев к палестинцам значительно улучшилось, хотя общество по-прежнему активно поддерживает Израиль. В марте Gallup проводил опрос общественного мнения, который показал, что всё больше граждан США стали положительно относиться к палестинцам — 30%. Три года назад этот показатель составлял 21%. В свою очередь, к израильтянам положительно относятся 75% американцев.

При этом 53% демократов выступают за усиление давления на еврейское государство. Они считают, что только так можно достичь компромиссов, необходимых для урегулирования палестино-израильского конфликта.

У генконсульства Израиля в Нью-Йорке 12 мая прошла акция в поддержку Палестины. Десятки активистов прошли к центру Манхэттена, требуя прекратить выселение палестинцев из домов в Восточном Иерусалиме и вернуть под их контроль территории, отведенные для создания палестинского государства.

«Робкая попытка объективно смотреть на вещи»

Во время президентства Трампа отношения США с еврейским государством достигли своего пика. «Он дал премьер-министру Биньямину Нетаньяху почти всё, что тот хотел, он признал суверенитет Израиля над спорной территорией, такой как Голанские высоты, перенес посольство США в Иерусалим. Трамп закрыл палестинский политический офис в Вашингтоне, перестал оказывать помощь Западному берегу и Газе и фактически разорвал связи с высокопоставленными палестинскими чиновниками», — пишет по этому поводу американский новостной сайт Vox.

Это идет вразрез со стратегией, которой обычно придерживались американские власти, полагает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов. «Начиная с 1950–1960-х годов в Вашингтоне стремились усидеть на двух стульях: с одной стороны, сохранить благоприятные отношения с арабским миром, который в значительной мере контролировал экспорт нефти. С другой — закрепить союзнические отношения с Израилем», — пояснил эксперт.

Еврейский вопрос их испортил3 Глава МИД Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время подписания соглашения о нормализации отношений в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа (второй справа), 15 сентября 2020 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis

Еще до Второй мировой войны в США сформировалось израильское лобби. После создания Израиля главной целью этой группы людей было оказание помощи стране всеми возможными способами, поскольку они были уверены в экзистенциальной угрозе для новообразованного государства. Но постепенно ситуация изменилась, отмечает политолог. «Со временем ближневосточный конфликт сузился до рамок палестино-израильского из-за установления благоприятных отношений Израиля с Египтом, Иорданией, а также другими странами. При Трампе еще и другие страны наладили отношения с Израилем. Это изменило риторику и внутри самого лобби американских евреев. Видя, что экзистенциальная угроза существованию государства Израиль пропала, они стали обращать внимание и на другие вещи, стали более критически относиться к политике еврейского государства», — сообщил эксперт в беседе с «Известиями».

Еврейское лобби действует в обеих основных американских партиях, поэтому ни демократы, ни республиканцы не могут позволить себя занять не произраильскую позицию, полагает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «Даже когда у власти находятся демократы, США занимают позицию с уклоном в сторону Израиля. Барак Обама был первым американским лидером, который попытался аккуратно сказать, что США не во всем согласны с политикой, проводимой еврейским государством, что есть позиция Палестины, которая тоже заслуживает уважения. Это была робкая попытка более объективно смотреть на вещи», — рассказала американист.