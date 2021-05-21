Режим превращения огня: как Израиль и Газа идут к перемирию

Кибуц Мефалсим расположен в 3 км от сектора Газа . Сквозь колючую проволоку вокруг поселения палестинский анклав не только прекрасно видно, но и слышно: грохот от ракет здесь настолько мощный, что подлетают камни на асфальте и трещат стекла . Жители кибуца рассказали «Известиям», что от взрывов они страдают в два раза больше, чем остальные израильтяне, поскольку слышат и удары ХАМАС по приграничным городам, и атаки израильской авиации по Газе. С двух часов ночи 21 мая между Израилем и Газой наступит режим прекращения огня. Весь день до этого стороны продолжали массированные обстрелы . А 21 мая после пятничной молитвы палестинцы намерены вновь собраться у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что даже если вопрос с Газой удастся решить, беспорядки внутри самого Израиля продолжатся.

«У тебя восемь секунд»

«Дальше ехать нельзя, разворачивайтесь — территория закрыта военными», — трасса № 4, ведущая на юг, к границе с Газой, перекрыта двумя полицейскими машинами . Устное предупреждение подкрепляется разложенными на дороге шипами и мигалками.

Моя первая попытка добраться поближе к Газе через кибуц Яд Мордехай проваливается — прошу таксиста развернуться и отвезти меня обратно в Ашкелон, хотя до сектора остается всего 10 км.

На часах семь утра — ХАМАС не выпускал ракеты с часу ночи, что многими воспринимается как еще один сигнал скорого наступления «худны» — перемирия.

На подъездах к Ашкелону замечаю несколько крупных аутлетов — все они закрыты, и даже парковки пустуют. Город за последние 11 дней принял на себя свыше 860 ракет, из которых 70 не были сбиты «Железным куполом» и упали в городской черте. Большие магазины закрыты, работают только мелкие донерные и киоски.

Сразу по возвращении спешу на автобусный вокзал и беру ближайший рейс до Мефалсима — это маленький кибуц у самой границы с Газой . Автобус высаживает меня в 2 км от нужной точки — дальше ехать нельзя, дорога перекрыта блокпостами. Миную полицию и вхожу в Мефалсим, который, как оказалось, окружен сплошным забором с колючей проволокой под напряжением.

На КПП никого, шлагбаум открыт . Одноэтажные частные дома стоят без заборов (вместо них буйная растительность), через каждые 4–5 м — небольшое бомбоубежище. Это бетонная коробка 2 х 3 м, толщина стен достигает 45–50 см. Каждый разрисован детскими руками — в каких-то внутри висят картины и керамические поделки.

Безлюдность этого места пугает, не покидает ощущение, что за тобой из этой густой зелени всё время кто-то наблюдает. Из-за колючей проволоки отчетливо видно тесно приставленные к друг другу дома Джабалии — ближайшего города в Газе . Пока спокойно.

В кибуце до начала военных действий проживало порядка 730–750 человек, рассказал «Известиям» житель Мефалсима Ариэль Фельдштейн. Но с 11 мая поселение покинула большая часть жителей, особенно семьи с детьми. Сейчас в кибуце проживает, судя по количеству машин на парковке у въезда, всего 20 человек .

Режим превращения огня_2 Бомбоубежище рядом с жилым домом в Мефалсине Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльнар Байназаров

— С детьми здесь невозможно пережить войну. Вот услышал сирену, всё — у тебя есть всего восемь секунд, чтобы добежать до укрытия. Поэтому мы практически так и живем, от убежища к убежищу . До Газы тут всего 3 км по прямой, хотя между нами нет дорог, — рассказывает Ариэль.

Он в числе немногих, кто остался в кибуце — его супруга работает в соцслужбе, приглядывает за возрастными пациентами. «Многим из них нельзя уезжать по состоянию здоровья, как она их оставит», — объясняет мой собеседник. Мы беседуем по телефону, так как незадолго до моего приезда он уехал из кибуца на встречу.

Люди здесь делятся на два типа, продолжает Ариэль: взрослое поколение, основатели кибуца, или кибуцники, как их здесь называют, занимаются в сельском хозяйстве — выращивают апельсины, грейпфруты, кукурузу. Молодежь почти вся работает за пределами, в основном в IT-секторе.

— Бомбежки продолжаются день и ночь — причем для нас одинаково громко слышно и атаки из Газы, и удары нашей армии. В ночь на пятницу, когда ЦАХАЛ бомбил метро ХАМАС, мы не спали совсем — по ощущениям, взрывы разносились прямо внутри дома, всё тряслось. Мы каждую ночь видим из наших окон, как ХАМАС запускает ракеты — отсюда, с холма, открывается прямой обзор всей приграничной области, — внезапно он прерывает наш диалог и просит прощения. — Эльнар, вам лучше немедленно уезжать , прямо сейчас я получил сообщение, что ситуация резко ухудшится в ближайший…

Ариэль не успевает договорить — в небе раздается оглушительный взрыв . Бум! От неожиданности и громкости я подпрыгиваю на месте и едва не роняю телефон. В ушах звенит. Не успеваю прийти в себя, как раздается второй хлопок, третий . Я бегу в ближайшее убежище и пытаюсь смотреть одновременно под ноги и на небо.

Бум! Подбрасывает камни на дороге, и всё вокруг трясется, как при землетрясении.

— Почему вы до сих пор не уехали из этого места? Это же сущий ад , так громко! — спрашиваю я Ариэля в небольшую передышку между канонадами.

— Ну вы же видели, как здесь было зелено и спокойно последние 10 минут , не так ли? Здесь хорошая школа, красивые виды, вкусные апельсины. Это место прекрасно, надеюсь, вы еще убедитесь в этом, — беседу приходится заканчивать, поскольку вдалеке снова взлетают белые полосы ракет.

Уже потом я узнаю, что помимо прочего жителям приграничных с Газой поселений предоставляют 20-процентную налоговую льготу. В то время как для жителей Ашкелона, также превратившегося в прифронтовой город, таких послаблений не предусмотрено.

Из укрытия я выбираюсь спустя 15 минут — взрывы не прекращаются, но ждать дальше становится невыносимо. И привыкнуть к происходящему не получается.

Убегаю из Мефалсима и уже на перекрестке у въезда в Сдерот оборачиваюсь — вся долина до границы с Газой усеяна трубками поднимающегося дыма, взрывы продолжаются и отдаются продолжительным эхом.

Иерусалимская фаза

По ту сторону колючей проволоки ситуация куда критичнее. Генсек ООН Антониу Гутерриш 20 мая охарактеризовал жизнь детей в Газе, как «ад на земле», и призвал обе стороны немедленно остановить боевые действия.

По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших с палестинской стороны увеличилось до 232 человек, из них 65 — дети .

ЦАХАЛ же утверждает, что более 120 убитых были членами ХАМАС и еще 25 — участниками палестинского движения «Исламский джихад». Израильское военное ведомство также подчеркивает, что несколько погибших среди гражданского населения Газы были убиты собственными ракетами, которые упали на сектор.

20 мая Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию граждан РФ и стран СНГ из сектора Газы .

В семь вечера премьер Израиля Биньямин Нетаньяху собрал заседание военно-политического блока — за несколько минут до его начала СМИ сообщили, что еврейское государство уведомило египетских посредников о готовности прекратить военную операцию . Однако ракетные атаки продолжились и в восемь, и в девять вечера.

Еще утром на фоне разговоров о скором прекращении огня министр обороны Бенни Ганц предупредил: Израиль готов в случае необходимости расширить свою воздушную кампанию в Газе. Но в последний момент израильский военный кабинет проголосовал за прекращение огня с двух часов ночи 21 мая . Таким образом он официально подтвердил, что принял инициативу Египта по урегулированию палестино-израильского конфликта. По информации Reuters, представитель ХАМАС также подтвердил «взаимное и одновременное» перемирие. Хотя это еще не значит, что конфликт удалось погасить.

— Стратегия в том, что ХАМАС хочет перебросить эту войну на улицы израильских городов — им это дешевле и репутационно выгоднее . Соответственно, нас ждет вторая фаза конфликта, но уже на улицах. Вероятно, она продолжится еще несколько месяцев, — заявил «Известиям» политолог, автор Telegram-канала «Дежурный по Израилю» Марк Новиков.

Режим превращения огня_6 Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Аналогичного мнения придерживается и член секретариата израильской партии «Хадаш» Хатиб Самир.

— 21 мая палестинцы поедут в Аль-Аксу на пятничную молитву. Сейчас это имеет особое значение. Быть ли столкновениям — зависит от полиции Израиля . Если она не станет провоцировать, то всё пройдет спокойно, — рассказал политик «Известиям».

Пресс-секретарь израильской полиции Михаэль Зингерман заявил «Известиям», что столкновений в пятницу не предвидится, «всё утихло и под контролем».

Вечером 20 мая ХАМАС призвал жителей Иерусалима и израильских арабов принять участие в пятничной молитве в Аль-Аксе. Режим прекращения огня, судя по всему, правильнее называть режимом «превращения» — ракетная фаза готовится перерасти в уличную .

Эльнар Байназаров, Израиль