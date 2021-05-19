Перестрелки часов: столкновения арабов с полицией в Израиле привели к жертвам

На девятые сутки конфронтации Израиль и Газа еще сильнее отдалились от перемирия . ХАМАС дал пять часов тишины с утра, а с 10:30–11:00 резко нарастил атаки по израильским городам, граничащим с сектором — на один только Ашкелон, где находится корреспондент «Известий», пришлось свыше 30 ракет. Под ударом весь юг страны — сирены воздушной тревоги звучат каждые 15–20 минут. В городах Израиля во время объявленного палестинцами «Дня гнева» прошли столкновения с полицией — три человека погибли, свыше 60 ранены. Разговоры о мире между Газой и Израилем под вечер 18 мая вновь были заглушены мощными ракетными залпами ХАМАС по югу еврейского государства. «Известия» поговорили с людьми по обе стороны ракетных атак и узнали, как последние девять дней войны изменили их жизни .

Мир не задался

Обещанной накануне ХАМАС атаки по Тель-Авиву так и не состоялось — центральные районы уже третьи сутки живут без сирен. Зато под раздачу ракет внезапно попал северный поселок Мисгав Ам — в ночь с 17 на 18 мая по нему пустили сразу шесть снарядов с территории Ливана. ЦАХАЛ сообщает, что все они были сбиты и границу не пересекли. В ответ Израиль уничтожил точки запуска на ливанской территории.

В соседнем с Ашкелоном региональном совете Эшколе ракеты упали на территорию промзоны — от прямого попадания снаряда погибли два человека, еще семь ранены . Погибшие — иностранные рабочие, не успевшие укрыться. Общее число жертв конфликта по эту сторону границы увеличилось до 12. В Газе, по данным местного минздрава, погибло уже 213 человек, включая 61 ребенка.

Военное наложение Система ПРО «Железный купол» в региональном совете Эшколь Фото: Global Look Press/Nir Alon

Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху в очередной раз заявил, что операция против радикалов в Газе не завершается и продолжится еще несколько дней . Политик пообещал наносить удары по противнику «до тех пор, пока это необходимо для восстановления спокойствия граждан Израиля».

Хотя днем ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль продолжит операцию «Страж стен» до 20 мая. А президент Египта — одного из главных посредников в палестино-израильских переговорах — Абдель Фаттах ас-Сиси 17 мая заявил, что прекращение огня между Израилем и ХАМАС «в пределах досягаемости».

Вечером 18 мая замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что Израиль потребовал от исламского движения прекращения огня в одностороннем порядке на два– три часа — чтобы еврейское государство приняло решение о перемирии . По состоянию на девять часов вечера, обстрелы в Ашкелоне и других приграничных городах продолжались с прежней интенсивностью.

«Там сирена звучит, ты что, не слышишь?»

Вице-мэр Ашкелона Софья Бейлина начинает беседу с предупреждения: могу говорить, пока не зазвучат сирены, есть 10–15 минут.

— У нас десятки попаданий в квартиры, сейчас мы занимаемся расселением их жителей по гостиницам . В том числе организуем переезд в другие города и заселяем там, если в Ашкелоне люди больше не чувствуют себя в безопасности. Мы также развозим горячее питание, матрасы — ведь многие так и ночуют в миклатах (общественных убежищах), поскольку боятся спать дома, сидят там безвылазно, — рассказала политик «Известиям».

По ее словам, все образовательные учреждения города закрыты уже девятый день, дети приходят в миклаты, где для них организуют занятость. В Ашкелоне расположена крупнейшая клиника юга страны — «Барзилай». Поэтому сюда свозят всех раненых из приграничных поселков.

Военное наложение Люди стоят внутри бомбоубежища, город Ашкелон Фото: REUTERS/Amir Cohen

— Руководительница одной из наших служб как-то заехала домой — не всё же время в бункере сидеть. Была на обеде с внуками дома, по телефону давала указания, куда доставить матрасы. И вдруг ее собеседник на другом конце телефона говорит: там сирена звучит, ты что, не слышишь? Она правда не слышала . Вскочила, взяла внуков и побежала в убежище. И только она закрыла дверь, в это же время ракета падает ровно на их квартиру. Чудом остались жив ы и она, и внуки, — рассказывает Софья Бейлина. — Или вот сейчас я срочно ищу съемную квартиру для девочки из России . У нее дома было бомбоубежище, дети всё время спали там, Юля — так ее зовут — спускалась в подвал проверить детей. И в этот момент, когда она уже на лестнице была, зазвучала сирена. Только она зашла к детям, как весь дом сверху разрушился. А они спаслись . Спустись она секундой позже, погибла бы.

За последние девять дней от ударов ХАМАС в городе погибло два человека. Одна из них — 57-летняя женщина родом из Белоруссии.

— Она уже много лет жила в стране, во время тревоги не встала с кровати, и… ракета прямо в их квартиру попала . Это всего неделю назад было, а ощущение, что уже так много прошло, — констатирует собеседница «Известий» и спешит дальше — надо успеть с расселением до следующей атаки.

«Воду дают через день и на два часа»

— Алло, вы российский журналист? Тогда давайте говорить по-русски, хоть у меня почти 40 лет никакой языковой практики не было, я всё понимаю, — наша беседа с жителем сектора Газы Иеадом Абу Хаттабом начинается с неловкости: и у него, и у меня в трубке звучат взрывы ракет. Иеад в 1979 году закончил Саратовский медуниверситет, он стоматолог.

— И так всю ночь и весь день — взрывы, взрывы, только и слышу взрывы. Хотя мы в Хан-Юнисе, на юге Газы, у нас еще не так всё плохо. Вот в самой Газе что творится… У нас электричество и воду дают в день на два часа. А, нет, воду дают через день. Нет, у меня никто не пострадал, но в секторе Газа все люди — как один, другая семья — как моя семья, — предложение прерывает треск от очередной бомбы с той стороны трубки. — Нет, у нас нет никакого убежища. Что делаем? Сидим на первом этаже. Бомбят очень много, по ночам не спим, больше всего жалко детей, они плачут, начинают орать от всего ужаса в четыре часа утра. Никто не ходит на улицу, 95% предприятий, магазинов не работает. Вот я стоматолог, мне пациенты звонят, а я не могу ничего сделать — света нет, стоматологическое кресло без электричества не работает .

Военное наложение Израильский военнослужащий недалеко от границы между Израилем и сектором Газа Фото: REUTERS/Baz Ratner

Взрывы на фоне усиливаются, мы спешно прощаемся. Вечером ЦАХАЛ заявит, что в ходе ударов по Хан-Юнису ликвидировал точку запуска ракет, бивших по Ашдоду.

В Газе в результате последних девяти дней эскалации более 52 тыс. палестинцев были перемещены из зон ударов израильской авиации, говорится в сообщении ООН . Свыше 1400 человек находятся в госпиталях. 18 мая президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир выделит $500 млн на восстановление сектора Газа после авиаударов Израиля. Еще €50 млн на гуманитарные нужды Газе даст и ФРГ, заявил глава МИДа страны Хайко Маас. Внушительные суммы готов выделить и Катар.

Однако пока идет активная фаза, поставлять помощь палестинскому анклаву невозможно — территория находится под усиленным обстрелом ЦАХАЛ.

Битва в Иерусалиме

Другой фронт конфликта — уличные столкновения в городах со смешанным населением. В Иерусалиме, Вифлееме, Хайфе и других населенных пунктах начались стычки между арабами и полицией . Предтечей этих волнений стала всеобщая забастовка арабского населения Израиля, назначенная на 18 мая.

Во время столкновений погибли три палестинца. Еще 63 пострадали от пулевых ранений при разгоне демонстраций в Иерусалиме, ранены также два солдата ЦАХАЛ.

— Забастовка арабского населения прошла успешно и похожа на первую забастовку 1976 года, в которой участвовали все слои арабского общества, особенно те, кто работает в еврейских городах, — заявил «Известиям» член секретариата израильской партии «Хадаш» Хатиб Самир.

Военное наложение Сотрудник израильских сил безопасности и протестующий у ворот Дамаска недалеко от Старого города Иерусалима Фото: REUTERS/Ammar Awad

По его оценке, забастовка носила мирный характер и использовалась «для устроения культурных мероприятий, чтобы разъяснить детям причины того, что происходит в Иерусалиме, Аль-Аксе и Газе».

— Я не думаю, что в ближайшие дни будут другие забастовки, но никто не знает, как всё будет развиваться. Протесты будут идти, пока в Израиле не отменят закон о национальном государстве, вносящий раскол между евреями и арабами . Сегодня палестинские массы не согласятся на меньшее, чем равенство в национальном и гражданском отношениях с евреями, — пояснил политик.

Пресс-секретарь полиции Израиля майор Михаэль Зингерман заявил «Известиям», что «особых проблем нет, ситуация нормальная и находится под контролем» . Массовые беспорядки, по его словам, удалось пресечь.

Эльнар Байназаров, Ашкелон