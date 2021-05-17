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Бомбы, убежища: Израиль и сектор Газа усилили атаки в выходные

Корреспондент «Известий» попал под ракетный обстрел в Ашкелоне — снаряды упали в 500 м от гостиницы
Фото: REUTERS/Baz Ratner
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Бомбы, убежища: Израиль и сектор Газа усилили атаки в выходные
2021-05-16 21:58:02">
2021-05-16 21:58:02
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Перемирия между Израилем и ХАМАС так и не наступило — несмотря на долгожданное заседание Совбеза ООН и растущее международное давление, обе стороны продолжают ракетные обстрелы. В минувшие выходные взаимные атаки только усилились: 15 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила медиа-башню в Газе, где располагались редакции ряда мировых СМИ, включая «Аль-Джазиру». В ответ ХАМАС продолжил обстрелы центральной части Израиля, под ночным огнем оказался и крупнейший город страны Тель-Авив. По меньшей мере 188 человек были убиты в секторе Газа и 10 — в Израиле. Корреспондент «Известий» провел две ночи в бомбоубежище в Ашкелоне и застал бомбежку городской синагоги ракетами ХАМАС.

Ракеты, подъем

Ближе к вечеру в Ашкелоне снова сигнал воздушной тревоги и топот десятков бегущих в укрытие людей. А после — нарастающий гул, как от пролетающего самолета. Выбегаю из мамада (убежища), чтобы снять работу «Железного купола» — белые облачка в небе — обезвреженные ракеты ХАМАС. За три дня в этом городе чувство опасности немного притупилось — почти все ракеты перехватывала система ПРО.

Уже через секунду слышу громкий свист и резкий удар такой силы, что я едва удерживаюсь на ногах. В ушах звенит. Ракета упала где-то рядом. Осматриваюсь — вроде снаряд попал не в наш двор (я живу в гестхаузе на севере города).

Бомбы, убежища
Последствия ракетного обстрела из сектора Газа

Последствия ракетного обстрела из сектора Газа

Фото: TASS/EPA

Выбегаю на улицу. Соседи также выходят из убежищ и переглядываются. Где упала ракета? Сколько их было?

Мужчины бегут в сторону перекрестка, туда же спешат машины полицейских — ракета упала на пустырь за гаражом всего в двух домах от моего. Еще две ракеты упали на жилой сектор, одна попала на припаркованный автомобиль и еще одна пробила дыру в стене синагоги Яд Михаэль.

Итого пять ударов, все попадания в моем квартале, в радиусе 500–600 м. К счастью, никто не погиб.

На пустыре по соседству от ракеты осталась воронка в метр и столб пыли. Полицейские отгоняют местных жителей, повторяя, что снаряд может содержать взрывное устройство — утром 16 мая ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС начал начинять ими свои «посылки». Но ашкелонцы не уходят, пока не убедятся воочию, что ракета никого не задела.

Иду к зданию синагоги — до него всего пять минут ходьбы. Там ракета пробила часть крыши и влетела в главный зал через несущую стену, оставив почти идеально круглое отверстие. Пострадала часть мебели и стулья, никого внутри синагоги в момент удара не было — все спрятались в мамаде.

В здании помимо полиции и военных много молодых студентов иешив (религиозных школ). Они уже вынесли из синагоги обугленные ряды стульев и сейчас торопливо моют пол. Свитки Торы в зале не пострадали, чему все собравшиеся особенно рады.

На мой вопрос, к чему такая спешка с уборкой, студенты уточняют: с закатом начнется праздник Шавуот, один из главных в иудейской традиции. Потому они хотят убрать все последствия удара до начала торжеств.

В синагоге другого израильского города Гиват-Зеева во время массового празднования Шавуота обрушилась трибуна, СМИ сообщают о десятках раненых. Но с конфликтом это никак не связано.

Ашкелону действительно повезло: в субботу ракеты ХАМАС долетели до пригорода Тель-Авива города Рамат-Ган и попали в жилой дом, один человек погиб. Ночью сирены дважды поднимали жителей из самого Тель-Авива.

Почти любой разговор в Израиле сейчас начинается и заканчивается обсуждением ракет и мамадов. В Британии на смолтоках обсуждают погоду, в Израиле — ночные обстрелы.

— Я живу в Тель-ха-Шомере, это рядом, там расположена клиника Шиба, входит в десятку лучших в мире. Так вот, за ночь меня трижды поднимали ракеты — в 01:00, 01:15 и 01:30. Не выспалась совсем, — признается в беседе со мной врач клиники «Ассута» Анна.

Бомбы, убежища
ракетный обстрел
Фото: REUTERS/Amir Cohen

Мои соседи по гестхаузу — репатрианты из Украины — весь вечер обсуждают выступление министра обороны Израиля Бенни Ганца, пообещавшего «вернуть покой югу» и «добиться победы».

В их речах с каждым новым днем столкновений звучит всё больше нетерпимости в отношении населения Газы и арабов в целом. Потому, для того чтобы позвонить моим арабским спикерам, я выхожу из дома и укрываюсь в саду.

По ту сторону

Ситуация в Газе остается куда более напряженной — по данным местного минздрава, число жертв конфликта с палестинской стороны достигло 188 человек, из них свыше 40 — дети.

Корреспондент AFP в Газе Адель Аль-Заанун рассказал «Известиям», что анклав находится в критическом состоянии. Разрушены свыше 500 зданий, восемь из 10 основных ЛЭП, питающих сектор Газа, были разгромлены в результате бомбардировок, отметил журналист.

— Атаки Израиля сильно повлияли на инфраструктуру: канализация, электричество страдают. В Газе не осталось ни одной целой дороги — везде огромные ямы от ракет. Сбои привели к отключению электричества примерно у 75% населения сектора, — уточнил Адель Аль-Заанун.

Бомбы, убежища
на улицах
Фото: TASS/EPA

Эту информацию «Известиям» подтвердили и в Международном комитете Красного Креста (МККК) в Иерусалиме.

— Остается опасной и эпидемиологическая ситуация: до эскалации свыше 30% тестов на COVID-19 были положительными, это один из самых высоких порогов трансмиссии в регионе. Не хватает аппаратов ИВЛ, у больниц возникают перебои с электричеством в связи с нехваткой дизеля — граница (с Израилем) закрыта, поставок нет, — пояснила «Известиям» представитель МККК в Иерусалиме Анастасия Исюк.

По сообщениям пресс-службы израильской армии, радикалы из Газы с 10 мая выпустили по Израилю 2968 ракет, из них 439 упали в анклаве. Количество погибших израильтян к воскресенью увеличилось до 10, свыше 50 человек пострадали.

15 мая Израиль нанес мощные ракетные удары по высотному офисному зданию в Газе, где располагались корпункты мировых СМИ, в том числе AP и «Аль-Джазиры». Последняя уже заявила, что будет требовать от Израиля возместить ущерб. В ЦАХАЛ отметили, что предупредили людей в здании, чтобы они его покинули — перед обстрелом на крышу высотки сбросили невзрывоопасные снаряды в качестве предупреждения.

Во вторник 18 мая арабские жители Израиля намерены начать всеобщую забастовку, заявил «Известиям» член секретариата израильской партии «Хадаш» Хатиб Самир.

По его словам, вторник выбран потому, что воскресенье и понедельник в Израиле и так выходные дни в честь Шавуота.

— Забастовка будет формой протеста против всего происходящего в Израиле и Газе, она будет подчеркнуто мирной. И если хотя бы 80% арабских работников не выйдут в этот день на работы, это создаст большие проблемы для израильской экономики, — отметил политик.

Столкновений избежать не удастся, особенно в Лоде, Яффо и других городах со смешанным арабо-еврейским населением, считает Хатиб Самир. Сам он намерен в эти дни направиться в поселение Кафр-Кан, где 15 мая прошли ожесточенные столкновения арабского населения с полицией — жители протестовали против ареста заместителя лидера северного крыла исламского движения Израиля Камиля Хатиба.

Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн в беседе с «Известиями» отметил, что партия «Хадаш» «остается одной из самых деструктивных сил в стране».

— Мы не слышали от них ни сейчас, ни ранее никакого порицания террористических атак или бесчинств, которые устраивают в городах Израиля. В этой ситуации «Хадаш» напротив призывает к акциям неповиновения, которые, к сожалению, перерастут в насилие, — заключил политик.

Бомбы, убежища
последствия обстрела
Фото: TASS/EPA

Заседание СБ ООН, отложенное с 14 мая по настоянию США и состоявшееся спустя два дня, пока не привело к ощутимым результатам. Генсек организации Антониу Гутерриш выразил озабоченность и призвал положить конец эскалации конфликта. По итогам Совбеза, каких-либо заявлений от израильской или палестинской стороны о готовности реально сесть за стол переговоров пока не было.

— Пока Израиль обстреливается ракетами, противотанковыми снарядами, беспилотниками, начиненными взрывчаткой, наша страна будет реализовывать свое право, свою обязанность защищать своих граждан, — заверил «Известия» Ариэль Бульштейн.

Война и уличные столкновения в городах Израиля продолжаются. Жители Ашкелона готовятся к еще одной бессонной ночи, уже седьмой по счету. К бессонной и обесточенной ночи готовятся и жители домов в 21 км от Ашкелона — в секторе Газа.

Эльнар Байназаров, Ашкелон

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