«Нам небезразлична судьба этих людей»

Альтернатив прямым переговорам между Израилем и Палестиной нет, но первая фаза диалога должна проходить без предварительных условий и давления извне. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов . По его словам, главная задача на текущий момент — прекратить огонь и кровопролитие. Дипломат подчеркнул: предложение России о проведении двусторонних переговоров на высшем уровне в Москве по-прежнему в силе. РФ также продолжает работать над организацией встречи «квартета» на министерском уровне, но точных дат переговоров пока нет. Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, добавил посол, — в адрес дипведомства уже поступили соответствующие запросы .

Россияне просят эвакуировать их

— 15 мая ракета, выпущенная со стороны сектора Газа, упала у посольства Австрии в Рамат-Гане. К счастью, обошлось без жертв. Не пострадали ли в результате последних атак здания дипмиссии РФ в Израиле или Палестине?

— Ни расположенным в Тель-Авиве зданиям посольства РФ и его консульского отдела, ни представительству РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) в Рамалле какого-либо ущерба нанесено не было. Все сотрудники посольства продолжают выполнять свои обязанности с учетом соответствующих рекомендаций по соблюдению мер безопасности.

Нам небезралична_1 Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Количество жертв конфликта растет — минздрав Газы сообщил о 213 погибших и свыше 1400 раненых, с израильской стороны число жертв достигло 12. Поступали ли вам запросы со стороны наших граждан с просьбой об эвакуации?

— В адрес представительства РФ при ПНА, с которым наше посольство в Израиле работает в тесном контакте, уже поступают письменные и устные обращения российских граждан с просьбами об оказании содействия в их вывозе из зоны палестино-израильского конфликта (сектора Газа). В случае дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации, разумеется, совместно с нашими коллегами в Рамалле будем нашим гражданам помогать , как это было в прошлые периоды обострения конфликта.

Нам небезралична_2 Сгоревшие в результате авиаудара Израиля автомобили в Газе Фото: REUTERS/Mohammed Salem

— Ранее РФ предлагала Москву в качестве площадки для переговоров Израиля и Палестины. В силе ли это предложение? Готова ли Россия выступить посредником для урегулирования конфликта?

— Исходим из безальтернативности прямых переговоров между палестинцами и израильтянами по всем параметрам окончательного урегулирования, в том числе проблемам беженцев, границ, водных ресурсов, статуса Иерусалима.

Твердо привержены данной международно-правовой базе урегулирования, отвечающей законным чаяниям палестинского народа на собственное независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме и законным интересам Израиля в обеспечении своей безопасности .

Полагаем, что первая фаза прямого диалога должна проходить без предварительных условий, чтобы стороны сами без давления извне могли бы договориться о взаимоприемлемой основе двустороннего переговорного процесса. Как отметил Сергей Лавров, «исторический опыт доказывает: устойчивое решение любого конфликта возможно только тогда, когда протагонисты ведут переговорный процесс на взаимоприемлемой основе». Поэтому российское предложение о проведении в Москве палестино-израильской встречи на высшем уровне в полной мере сохраняет свою актуальность .

Опора на принцип «двух государств»

— Есть ли понимание, когда состоится встреча ближневосточного «квартета» или его расширенной версии, представленной МИД РФ и включающей также Саудовскую Аравию, Египет, Иорданию, ОАЭ и Бахрейн? Насколько эти форматы, по вашей оценке, эффективны в урегулировании ближневосточного конфликта?

— Стремительное ухудшение обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, приведшее к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди женщин и детей, вызывает у нас глубокую обеспокоенность. Искренне соболезнуем и сочувствуем семьям погибших и пострадавших. Решительно осуждаем любое использование силы и проявление насилия в отношении мирных жителей и в Израиле, и в Палестине . Как подчеркнул президент России Владимир Путин, обострение палестино-израильского конфликта «напрямую затрагивает интересы нашей безопасности».

Кроме того, в Израиле проживает около 2 млн русскоязычных соотечественников, включая выходцев из бывших республик Советского Союза и России. Нам небезразлична судьба этих людей . Сейчас усилия руководства нашей страны и российской дипломатии направлены на скорейшее прекращение вооруженной конфронтации, деэскалацию и стабилизацию ситуации и ее перевод в политическое русло.

Со своей стороны хотел бы акцентировать следующее: на текущий момент ключевая задача — прекратить огонь и кровопролитие . Призываем стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права при полном осознании того, что на них лежит ответственность за судьбы миллионов израильтян и палестинцев, за сохранение внутреннего гражданского согласия.

Для этого необходимо в кратчайшие сроки сформировать соответствующие условия для перезапуска мирного палестино-израильского диалога с опорой на международно-правовую основу , включая соответствующие решения ООН, а также Арабскую мирную инициативу, принцип «двух государств» — Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.

Нам небезралична_3 Место падения палестинской ракеты в израильском Ашдоде Фото: REUTERS/Baz Ratner

Убеждены, что для обеспечения прогресса на этом непростом пути необходимо задействовать посреднические функции «квартета» международных посредников — единственного одобренного резолюциями СБ ООН легитимного механизма, который в плотном взаимодействии со сторонами конфликта и ключевыми арабскими странами способен сыграть весьма эффективную роль.

Мы продолжаем работать над организацией министерской встречи с участием России, США, ООН и ЕС как членов «квартета», четырех арабских государств — Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, а также, разумеется, Израиля и Палестины. Важно пригласить Саудовскую Аравию как автора Арабской мирной инициативы, одобренной Совбезом ООН. Это российская идея. Такая рабочая площадка станет как минимум полезной для всестороннего анализа ситуации и послужит отправной точкой для диалога сторон.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем данный вопрос обсуждал. Надеемся, что как координатору «квартета» и человеку, работающему со всеми сторонами, ему удастся в ближайшее время такую встречу организовать.

Этот тезис был подтвержден и непосредственно на состоявшихся 16 мая экстренных консультациях спецпредставителей ближневосточного «квартета», в ходе которых обсуждались возможные практические шаги по деэскалации ситуации, установление режима прекращения огня и обеспечение защиты гражданского населения.