Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 30 июня уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщали, что за ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины(ВСУ) над шестью российскими регионами. 15 БПЛА сбили над территорией Курской, девять БПЛА — над территорией Липецкой, по четыре БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА — над территориями Орловской и Белгородской областей.

Кроме того, в Липецкой области обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. Обошлось без пострадавших.