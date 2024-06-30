Силы ПВО уничтожили за ночь 36 БПЛА над шестью регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью регионами РФ за ночь. Об этом 30 июня сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА — над территорией Липецкой, по четыре БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА — над территориями Орловской и Белгородской областей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке атаки украинского беспилотника на Трубчевский район. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Тогда же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке двух украинских дронов на многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах были выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.