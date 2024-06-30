Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Брянской областью. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом», — написал глава региона в своем Telegram-канале.



По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее, 29 июня, Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА над Брянской областью. По его словам, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки беспилотника нет.

Кроме того, в ночь на 28 июня губернатор Богомаз заявил, что система ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над регионом.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.