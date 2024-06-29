Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью, заявил 29 июня губернатор Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Как уточнил Богомаз, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки беспилотника нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Накануне средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Попытка киевского режима осуществить атаку с применением дрона была пресечена около 9:45.

Кроме того, в ночь на 28 июня губернатор Богомаз заявил, что система ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над регионом.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.