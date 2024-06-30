Гладков сообщил об атаке БПЛА на многоквартирный дом в белгородском Грайвороне

В городе Грайвороне Белгородской области два украинских дрона совершили атаку на многоквартирный дом. Об этом заявил 30 июня губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль», ― написал глава региона.

Гладков также добавил, что поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток.

Поздним вечером 29 июня Гладков сообщил, что три населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ): Белгород, поселок Совхозный Грайворонского городского округа и село Богун-Городок Борисовского района.

В этот же день сообщалось, что дроны-камикадзе ВСУ нанесли удар по движущимся по дороге автомобилям в Белгородской области, в результате случившегося пострадали три мирных жителя. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в селе Богун-Городок были атакованы еще две машины. Также три транспортных средства сгорели полностью, уточнил он.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.