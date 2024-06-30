Губернатор сообщил о падении обломков БПЛА на крышу жилого дома в Липецке
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Липецкой областью, никто не пострадал, обломки упали на крышу жилого дома. Об этом 30 июня сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. Никто не пострадал. С ремонтом поможем», — написал Артамонов в Telegram-канале.
Также глава региона сообщил, что в настоящее время на месте падения обломков работают спецслужбы.
Ранее 30 июня в Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами РФ. 15 БПЛА сбили над территорией Курской, девять БПЛА — над территорией Липецкой, по четыре БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА — над территориями Орловской и Белгородской областей.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.