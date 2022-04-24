Все дороги ведут к ним: ситуация в Иерусалиме обостряется

Выходные в Иерусалиме опять прошли неспокойно — 22 апреля, в очередную пятницу месяца Рамадан, израильская полиция снова вошла на территорию мечети Аль-Акса, третьей по значимости в исламе. По данным Палестинского Красного Полумесяца, в результате столкновений с полицией пострадали 57 палестинцев, один находится в коме. Группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газы, призвала всех палестинцев на защиту Аль-Аксы. Решающим для конфликта станет 29 апреля — последняя пятница Рамадана, когда тысячи верующих соберутся в главной мечети Иерусалима, считают опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты. Они отметили: от того, как будет развиваться ситуация в этот день, зависит будущее не только палестино-израильского конфликта, но и всего Ближнего Востока.

Ограничения в храме Гроба Господня

Вечером 23 апреля, непосредственно перед православной Пасхой, неспокойно было и в районе Храма Гроба Господня — Израиль ограничил количество верующих, допущенных в храм на церемонию схождения Благодатного огня. Но это вызвало потасовку со стражами правопорядка.

Причина для введения ограничения: Израиль хотел предотвратить массовую давку, памятуя о том, как в прошлом году во время еврейского праздника на горе Мерон погибли 45 человек.

Решение израильских властей вызвало непонимание у соседей. В МИД Иордании осудили ограничения, призвав страну «‎уважать исторический и правовой статус-кво в Иерусалиме»‎.

Все дороги ведут Фото: REUTERS/Nir Elias

Обострилась ситуация и на границе Израиля с сектором Газы. После очередных задержаний в Аль-Аксе, ХАМАС выступил с призывом к палестинцам встать на защиту святыни. Вечером и ночью 22 апреля из Газы в сторону юга Израиля вылетели три ракеты, но все они были перехвачены системой ПРО «‎Железный купол»‎. Это была уже пятая атака из Газы за неделю.

На этот раз Израиль решил не наносить ответный военный удар. Но министр обороны Бени Ганц пригрозил дать «жесткий ответ», если обстрелы продолжатся.

На фоне эскалации Израиль ‎временно закрыл единственный пешеходный переход с сектором Газа.

Как пишет в своем Telegram-канале «‎Восточный синдром»‎ арабист, экс-депутат Кнессета Ксения Светлова, этот шаг «‎можно считать последним израильским предупреждением — если обстрелы и подстрекательство в Аль-Аксе не закончатся, дальше будет сильно хуже»‎.

Все дороги ведут Cистема ПВО «Железный купол» перехватила ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene

Споры из-за молитв

Триггером столкновений палестинцев и израильтян в мае 2021 года стало решение суда о выселении палестинских семей из иерусалимского района Шейх-Джаррах. В этом году главным триггером, по всей видимости, стали визиты ультраправых еврейских активистов на Храмовую гору и отправление ими религиозных обрядов на Песах. С 15 апреля гору посетили 4650 евреев — это рекордная цифра, в два раза превышает прошлогодние цифры.

Это нарушает сложившуюся вековую традицию, по которой евреи могут посещать Храмовую гору, но им запрещается на ней совершать молитвы и отправлять культ.

21 апреля Лига арабских государств призвала Израиль прекратить провокации и запретить еврейские молитвы на территории Аль-Аксы, предупредив, что это «оскорбляет чувства мусульман и может спровоцировать более широкий конфликт‎»‎.

В заявлении ЛАГ говорится, что Израиль ограничивал права мусульман на отправление культа в Старом городе Иерусалима, в то время как евреям-ультранационалистам разрешили войти на территорию Аль-Аксы под охраной полиции.

Все дороги ведут Палестинцы протестуют в Старом городе Иерусалима Фото: REUTERS/Ammar Awad

— Израиль привержен сохранению статуса-кво на Храмовой горе. Мусульмане молятся на Храмовой горе, немусульмане только посещают. Изменений нет и не будет, — заверил журналистов глава израильского МИДа Яир Лапид.

Мусульмане же жалуются, что на практике некоторые еврейские посетители Храмовой горы действительно молятся. Министр по делам диаспоры Нахман Шай подтвердил, что «есть евреи, которые останавливаются по дороге и молятся, что запрещено».

Обострение к концу Рамадана

Если текущая динамика столкновений сохранится, то к концу Рамадана — 2 мая — можно ожидать рост эскалации, считает сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Если на начальном этапе, когда имели место столкновения на Храмовой горе, события носили локальный характер, то постепенно география столкновений начала расширяться, уточнил эксперт.

В то же время, подчеркнул он, опыт прошлого года, вероятно, продемонстрировал безрезультатность этого пути для ХАМАС и других группировок. Это приводит к пониманию, что основные интересанты обострения — третьи лица.

Все дороги ведут Демонстрация в поддержку мечети Аль-Акса в Аммане, Иордания

— Однако это не исключает того, что обе стороны могут использовать новый виток в своих интересах. Главное, не перейти красную черту, — заключил эксперт.

Научный сотрудник Ближневосточного совета по глобальным вопросам Омар Рахман также считает, что события в Иерусалиме легко могут перерасти в гораздо более масштабные потрясения, «подобные прошлогодним или даже хуже‎»‎.

— Хотя некоторые стороны осознают это и пытаются предотвратить дальнейшую эскалацию, израильская политика, которая ведет к конфликту, продолжается, и израильские репрессии против палестинцев усиливаются, — заявил эксперт «‎Известиям»‎.

Полиция Израиля опровергает сообщения, что ее сотрудники мешали отправлению молитв мусульман в Аль-Аксе и подчеркивает, что полицейские не входили в само здание мечети. Причиной для вхождения на территорию Храмовой горы МВД Израиля называет угрозы со стороны палестинцев, которые якобы готовили нападения на еврейских верующих у Стены Плача.



В пресс-службе ЦАХАЛ отказались от комментариев в ответ на запрос «‎Известий»‎.

Все дороги ведут Израильские силы безопасности охраняют мечеть Аль-Акса во время протестов палестинцев Фото: REUTERS/Ammar Awad

Отношения Израиля с арабскими странами под угрозой

Озабоченность ситуацией вокруг мечети уже выразили все члены ЛАГ, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Последний созвонился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и подчеркнул, что осуждает израильское «вмешательство в дела верующих» в Аль-Аксе и угрозы ее «статусу или духу».

Напряженность вокруг Аль-Аксы безусловно, повлияет на отношения Израиля со всем арабским и — шире — мусульманским миром, уточнил Омар Рахман. Арабским государствам будет затруднительно идти на более тесный контакт с Израилем на фоне обострения. С конца 1970-х годов Израиль нормализовал отношения с шестью арабскими странами: Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко.

— Но вряд ли эти страны пойдут на разрыв отношений. Они взяли курс на расширение стратегических отношений с Израилем и так просто не отступят, — констатировал эксперт.

По словам Омара Рахмана, внешние акторы, такие как США, уже вовлечены в ближневосточный конфликт, но могут стать еще более активными, если напряженность будет расти, а насилие будет продолжаться. «‎‎Но они мало что могут или хотят сделать для решения основных проблем или оказания давления на Израиль, чтобы он изменил свою политику», резюмировал востоковед.

Президент и основатель Израильского института региональной внешней политики (Mitvim) Нимрод Горен пояснил «‎Известиям»‎, что многочисленные региональные субъекты — в том числе король Иордании — пытаются предотвратить новый раунд боевых действий.

Все дороги ведут Похороны одной из жертв террористических атак Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich

По его словам, нынешнее правительство Израиля «отличается от предыдущего гораздо более умеренным чутким отношением к проблемам в Иерусалиме‎»‎. Кроме того, представители Палестины не поддержали волну насилия и осудили недавние теракты в Израиле, унесшие жизни 15 израильтян.

Эксперт отметил: улучшение отношений между Израилем и арабскими странами должно способствовать восстановлению спокойствия. Но даже в случае обострения, подобного прошлогоднему, отношения сохранятся.

— Тем не менее, чтобы Израиль реализовал свой потенциал региональной нормализации, он также должен прийти к решению о создании двух государств с палестинцами, — подчеркнул Нимрод Горен.

Если же обострения избежать не удастся, можно ожидать посредничества США, как это было в прошлом году, а также поддержки от Египта и ООН. Участие ОАЭ в Совбезе ООН в этом году также повысит актуальность их участия в этом вопросе, заключил востоковед.