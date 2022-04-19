Израильское правительство на грани распада: арабская партия РААМ приостановила членство в правящей коалиции . Причина — столкновения израильской полиции и палестинцев в Иерусалиме, во время которых пострадали уже 170 человек. Глава РААМ Мансур Аббас заявил, что окончательно покинет коалицию, если Израиль продолжит атаки на мусульман в Аль-Аксе. У арабской партии четыре места в парламенте — их уход развалит правящую коалицию и может привести к внеочередным выборам в стране . Как заявили «‎Известиям»‎ в аппарате экс-премьера Биньямина Нетаньяху, политик решительно настроен вернуть себе пост — для этого необязательно проводить выборы, можно устроить голосование уже среди действующих членов кнессета.

Раскол к 9 мая

Правящая коалиция Израиля переживает худший кризис с момента своего формирования в июне прошлого года. В начале апреля блок покинула депутат партии «‎Ямина»‎ Идит Сильман . После этого в кабинете Нафтали Беннета осталось 60 из 120 мандатов. Вечером 17 апреля арабская партия РААМ заявила: «Если правительство продолжит свои действия против народа Иерусалима, мы уйдем в отставку как блок» .

Заявление было сделано на фоне очередных столкновений на Храмовой горе : 15 и 17 апреля израильская полиция дважды входила на территорию Аль-Аксы и разгоняла палестинцев. Задержано свыше 300 человек.

По данным МВД Израиля, собравшиеся планировали нападения на евреев, которые должны были прийти на Храмовую гору для празднования Песаха . Полиция подчеркивает, что в саму мечеть не входила и что силовики дождались окончания молитвы. По данным телеканала Al Jazeera, в мечеть полиция всё же вошла. За два дня столкновений пострадало свыше 170 палестинцев.

Кабинет Нафтали Беннета и его главы МИД Яира Лапида — это сплав из партий с кардинально различающимися взглядами. В его составе и арабская партия РААМ, и еврейские националистические и религиозные партии вроде «‎Ямины»‎.

Лидер РААМ Мансур Аббас отметил: его блок прекратит протест, если текущее правительство изменит свой подход .

Как пишет Times of Israel, решение арабского блока было согласовано с премьер-министром Нафтали Беннетом. Главная цель этого шага — ослабить давление на РААМ со стороны избирателей-арабов. По данным издания, партия рассчитывает, что к 9 мая, когда депутаты кнессета завершат каникулы, столкновения вокруг Аль-Аксы утихнут. День икс в этом году, как и в прошлом, связан с окончанием священного месяца Рамадан.



Оппозиционный Арабский список уже высмеял половинчатое решение РААМ . Так, депутат Офер Кассиф заявил: « Приостановка членства в коалиции во время каникул в кнессете похожа на объявление диеты во время Рамадана ».

Декларативный уход

Член секретариата израильской партии «Хадаш» Хатиб Самир также согласен с мнением, что ‎ на данном этапе решение РААМ носит декларативный характер . По мнению политика, Аббас рассчитывает, что ситуацию не ждет дальнейшее обострение.

— Хотя никто не может знать наверняка, что будет в эту пятницу . Всё зависит от того, пойдут ли радикальные еврейские силы на провокации. Мы видим, что израильское правительство делает всё возможное, чтобы успокоить людей, — отметил политик.

15 апреля еврейская радикальная группировка «‎Возвращение на гору»‎ (имеется в виду Храмовая гора, где расположена мечеть Аль-Акса) призвала своих сторонников пронести в религиозный комплекс баранов и совершить жертвоприношение в честь Песаха. Полиция Израиля строго запрещает проведение подобных еврейских обрядов на территории горы — это часть соглашения с мусульманским Вакфом.

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, если ситуация вокруг Иерусалима и мечети Аль-Акса — третьей по святости в исламе — не успокоится, то нестабильность захватит не только Израиль и Палестину, но и весь регион .

— Это приведет к обострению только-только налаживающихся отношений Израиля с арабским миром. Усилятся антиизраильские силы, прежде всего Иран и ливанская «Хезболла». Думаю, именно поэтому ни в Израиле, ни в Палестине не хотят эскалации обстановки , — заявил эксперт «‎Известиям»‎.

Между тем, как сообщила армия Израиля, с территории сектора Газа под вечер 18 апреля была выпущена одна ракета, в итоге перехваченная системой ПВО «Железный купол»‎.

Сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян пояснил «‎Известиям», что в РААМ фактически открытым текстом заявили: сценарий ухода из коалиции не соответствует их интересам.

— С политической точки зрения это оправданно. Сегодня у РААМ имеется исторический шанс влиять на процесс принятия решений, — отметил эксперт.

Он добавил: согласно опросам, ни одна из сил в Израиле по состоянию на сегодня не способна создать новую коалицию . То есть роспуск кнессета вернет израильское общество в начальную точку очередных внеочередных выборов.

— И тут повысится риск того, что РААМ в лучшем случае вновь окажутся на уже привычном для них кресле оппозиции . Потому ни РААМ, ни «‎Ямина» (партия премьера Нафтали Беннета. — «‎Известия»)‎‎, которые могут вовсе не преодолеть электоральный барьер, ни ряд других сил не заинтересованы в развале коалиции и роспуске кнессета, — заключил Сергей Мелконян.

Возвращение «‎Ликуда»‎

Хатиб Самир также подчеркнул: на самом деле распад коалиции зависит не от партии РААМ, а от одного конкретного человека, которого израильские СМИ считают самым слабым звеном, — от депутата арабской партии Мазена Ганаима.

В прошлом году политик угрожал, что покинет правительство из-за законопроекта, позволяющего подключить тысячи домов в незаконно построенных израильских поселениях к единой энергосистеме.

По данным израильского 12-го канала, «‎Ликуд» и близкие к нему арабские политики уже сделали Ганаиму «щедрые предложения» относительно его политического будущего. Сам депутат возможность сотрудничества с «Ликудом» категорически отверг.

Советник экс-премьера Израиля Ариэль Бульштейн в беседе с «‎Известиями»‎ подчеркнул: «‎Ликуд»‎ не будет «‎идти на сотрудничество с представителями антиизраильских партий»‎. По его мнению, раскол действующей коалиции и ее падение — дело ближайшего будущего .

Исход - развал Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

— Не только потому, что партия РААМ заставляет вспомнить о том, что она исламистская, и требует, соответственно, постепенного лишения Израиля своего еврейского характера. Но и потому, что многие другие депутаты, входящие в коалицию, понимают: ее дни сочтены, они будут, естественно, первыми, кто убежит, — заявил политик.

Он не сомневается: если будут новые выборы, Биньямин Нетаньяху вновь станет премьер-министром . Но даже если выборов не будет, «‎‎у политика есть шансы и в нынешнем составе кнессета найти большинство из более чем 50% депутатов», пояснил Ариэль Бульштейн.

После парламентских выборов в Израиле в марте 2021 года коалиция во главе с «‎Ликудом»‎ набрала только 52 мандата — для формирования кабинета нужен 61 голос. Потому президент страны Реувен Ривлин передал право собрать кабинет ближайшему сопернику Нетаньяху, нынешнему главе МИД страны Яиру Лапиду. Тот управился в срок и создал ныне действующее правительство, договорившись с лидером маленькой правой партии Нафтали Беннетом, что они будут занимать премьерское кресло поочередно.