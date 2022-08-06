Ракету им, ракету: в Тель-Авиве ожидают очередной ночной удар

Израиль и Газа снова под перекрестным огнем: вечером 5 августа Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала операцию «Рассвет» и атаковала ряд зданий в секторе Газа. Палестинский «Исламский джихад», против которого ведется эта операция, обстрелял ракетами юг и центр Израиля. За неполные сутки из Газы прилетело почти 400 ракет. Под огнем не только приграничные с Газой города Сдерот и Ашкелон, но и аэропорт Бен-Гурион и крупнейший город — Тель-Авив. В результате атак ЦАХАЛ в Палестине погибли 13 человек, более 90 ранены. Корреспондент «Известий» побывал в Тель-Авиве и узнал, чем живет город перед лицом атаки: вечером 6 августа четыре ракеты из Газы долетели до города.

Под ударом не только юг

Рейс Москва – Тель-Авив, прямой, как следует из табло, летит с короткой дозаправкой в Минводах. На эти 15 минут остановки пассажиры снова получают мобильную связь. И сразу начинают звонить.

— Ну что, ты уже в Иерусалиме? На трассе застала сирена?

— Сейчас мы прилетим, у них как раз вечерний намаз, потом ужин, и где-то в районе восьми они начнут бомбить.

— Я в двадцатом году стояла на красный свет светофора. И тут сирены, ракета попадает в ограждение торгового центра. Осколочные ранения, стекло. Вот тогда я испугалась.

В 12 часов дня 6 августа палестинский «Исламский джихад» заявил, что обстрелял аэропорт Бен-Гурион — главные воздушные ворота Израиля. А потом пригрозил, что нанесет удары и по аэропорту Рамон на юге страны. От него до Газы около 250 км.

Ракету им, ракету: Авиаудар на фоне боевых действий между Израилем и Газой REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

В мае 2021 года, во время аналогичных ракетных перестрелок между ЦАХАЛ и ХАМАС — движением, которое с 2007 года управляет сектором Газа, — Бен-Гурион несколько раз закрывали.

В самом аэропорту спокойно, привычные для Шаббата очереди на паспортный контроль. Об обострении с палестинцами говорят лишь повсеместные знаки «Убежище», которые встречают не только внутри аэропорта, но даже на взлетно-посадочной полосе — для тех, кто едет от выходов до самолетов на автобусе.

В этот раз ХАМАС пока не вмешивается в перестрелки ЦАХАЛ и «Джихада», ограничиваясь лишь словами поддержки в адрес последнего.

Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что лидер ХАМАС Исмаил Хания утром 6 августа созвонился с главой египетской разведки и попросил оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил атаки на Газу. В аппарате Хании эти сообщения не подтвердили.

Роль главных посредников между палестинцами и израильтянами сохраняет Египет, уже призвавший к прекращению эскалации.

ХАМАС в любой момент может присоединиться к атакам, учитывая растущее напряжение в секторе и воинственную риторику генсека «Исламского джихада» Зиада ан-Нахалы. 6 августа он заявил, что «для этой битвы нет красных линий, и Тель-Авив будет находиться под ударами ракет сопротивления».

Поддержку «Исламскому джихаду» ожидаемо оказала главная антиизраильская сила в регионе — Иран.

Ан-Нахала провел 6 августа встречу с командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хусейном Салами. Последний выступил в поддержку палестинцев и пообещал, что «израильтяне дорого заплатят за атаку Газы».

Ракету им, ракету: Огонь в районе недалеко от Сдерота, где ракеты из Газы были выпущены в сторону Израиля Фото: REUTERS/Amir Cohen

Пока иранская поддержка остается только на словах, «Исламский джихад» продолжает наносить ракетные удары по югу и центру Израиля.

За ночь и утро 5–6 августа движение выпустило свыше 400 ракет, почти все были перехвачены израильской ПВО «Железный купол». Около 90, как следует из отчета ЦАХАЛ, упали в самой Газе.

«Это ракеты неизбирательного действия, направленные против израильского гражданского населения», — заявили «Известиям» в пресс-службе ЦАХАЛ.

— Армия обороны Израиля не допустит ракетных обстрелов или поджогов территории Израиля. Наши действия — это целенаправленная операция, нацеленная на террористическую инфраструктуру и боевиков «Исламского джихада», в качестве превентивной меры против непосредственной угрозы гражданскому населению Израиля, — пояснили в военном ведомстве.

С начала операции «Рассвет», как уточнили в ЦАХАЛ, Израиль поразил 40 целей «Исламского джихада» в секторе Газа.

После израильских ударов в Газе разрушено около десятка зданий, в Израиле — крупные пожары в районе Эшколь.

С палестинской стороны уже 13 погибших, включая пятилетнюю девочку (по данным минздрава Палестины). Свыше 90 пострадавших. С израильской — свыше 20 раненых.

Также среди убитых — командующий «Исламского джихада» в северной части сектора Газа Тайсир аль-Джабари. ЦАХАЛ заявил, что высокопоставленный лидер террористов стал мишенью, когда стало ясно, что организованное им нападение должно было произойти в ближайшее время.

ЦАХАЛ уже призвал 25 тыс. резервистов и не исключил наземного вхождения израильской армии в Газу. Операция «Рассвет» может затянуться на неделю, заявил пресс-секретарь ведомства Ран Кохав.

Из-за блокады кончаются лекарства

В палестинском МИДе «Известиям» заявили, что Палестина призывает к «срочным международным действиям, чтобы остановить агрессию и обеспечить международную защиту палестинского народа»

— Мы самым решительным образом осуждаем жестокую агрессию, развязанную оккупационным государством против нашего народа в секторе Газа, — подчеркнули в ведомстве.

Ракету им, ракету: Разрушенный в результате авиаудара Израиля палестинский дом REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

« МИД возлагает на израильское правительство полную и прямую ответственность за эту агрессию и преступления, которые оно совершает против нашего народа, включая детей, женщин, больных и стариков, тем более что израильские официальные лица гордятся своими заявлениями о том, что целью является прямое уничтожение», — уточнили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что приветствуют усилия Египта и других арабских стран «для прекращения израильской агрессии и эскалации».

«Мы призываем международное сообщество действовать быстро, чтобы заставить государство-оккупанта немедленно прекратить свою агрессию, а также призываем генсека ООН быстро активировать международную систему защиты для нашего народа», — подчеркнули в МИД Палестины.

Минздрав сектора Газа заявил, что из-за израильской блокады — закрыты все КПП — в анклаве наблюдается острая нехватка медикаментов. По той же причине в ближайшее время в Газе закончатся запасы солярки, а с ними и дизельные генераторы — только за счет них и продолжают функционировать многие больницы в секторе.

В пресс-службе ЦАХАЛ «Известиям» уточнили, что «закрытие КПП ни в коем случае не было сделано, чтобы обеспечить страдание мирных жителей».

«В рамках усилий по обеспечению безопасности все пограничные переходы в секторе Газа полностью закрыты, чтобы предотвратить причинение вреда гражданскому населению в результате террористической деятельности «Исламского джихада», — заявили в ведомстве. — К сожалению, жители сектора Газа сильно страдают от закрытия контрольно-пропускных пунктов в результате действий террористов».

Тель-Авив в ожидании удара

После заявлений Зиада ан-Нахалы о возможных ударах по Тель-Авиву в городе открыли все бомбоубежища — впервые с мая прошлого года, когда по мегаполису аналогично целился ХАМАС.

За последние сутки в район Тель-Авива были запущены четыре ракеты, из них две перехватил «Железный купол», две упали в море. В пригородах Холон и Бат-Ям второй день звучат сирены.

Ракету им, ракету: Противоракетная система «Железный купол» перед перехватом ракеты, запущенной в направлении Израиля, недалеко от границы Израиля и Газы Фото: REUTERS/Amir Cohen

— Мои соседи — пожилые — перепугались, новостей пересмотрели, — рассказывает мне в дороге по ночному Тель-Авиву таксистка Анастасия. — И они говорят мне: «Настя, вот ключи. Если будет еще раз сирена ночью, беги к нам в убежище». А я им ключи эти возвращаю и говорю: «Слушайте, мне завтра в 7 утра первый вызов принимать, я лучше посплю».

Под вечер 6 августа с израильской стороны появилось предложение перемирия: глава минфина Авигдор Либерман заявил, что Израиль готов прекратить огонь, если «Исламский джихад» согласится на аналогичные меры. Ответа со стороны палестинцев пока не было.

В момент написания репортажа сигналы тревоги «Цева адом» звучали в Ашкелоне, Сдероте и практически во всех городах юга Израиля.