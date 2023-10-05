Переменный Восток: Палестина и Израиль переживают очередную эскалацию

Очередное обострение в Палестине вряд ли станет причиной полномасштабного столкновения между Израилем и радикальными арабскими организациями , считают в экспертном сообществе. Израильские войска 5 октября провели операцию на Западном берегу реки Иордан. Согласно официальным данным, ранено более 190 человек . Со стороны израильских силовиков также есть пострадавшие. Какие цели преследует ультраправое израильское правительство и чем закончится очередной виток напряжения — в материале «Известий» .

Новая эскалация

5 октября военные подразделения Израиля начали проводить операцию в палестинском Наблусе на Западном берегу реки Иордан. Израильская армия задействовала не менее 250 солдат и свыше 50 единиц техники, включая бронеавтомобили и бульдозеры . Отмечается, что эти действия были направлены на обеспечение безопасности пути иудейских паломников для совершения молитв у гробницы Иосифа в восточной части города во время праздника Суккот . Бои также наблюдались в городе Тулькарм и в лагере палестинских беженцев Балата.

Согласно данным Красного Полумесяца в Палестине, общее число пострадавших в Наблусе достигло 190. Трое получили ранения боевыми патронами, остальные металлическими — с резиновым покрытием . Кроме того, большое количество палестинцев пострадало от светошумовых гранат и отравления слезоточивым газом.

Дым поднимается над палаточным лагерем в городе Наблус Фото: AP Photo/Majdi Mohammed

«Сегодняшние события показывают нам, что политика Израиля основывается лишь на единственном варианте взаимодействия с палестинцами — еще большее насилие в отношении них железной и жесткой рукой . Из-за этого ситуация лишь обостряется. Жестокость израильских ультраправых радикалов и их кооперации с военной полицией говорят о том, что ситуация будет только ухудшаться», — сказал «Известиям» палестинский журналист и бывший политический заключенный Асмат Мансур.

Есть информация, что палестинские подростки стали перегораживать дороги к гробнице Иосифа, поджигая на них автомобильные покрышки и создавая преграды из камней . Батальоны армейского крыла палестинского движения «Шухада Аль-Акса» объявили о том, что им удалось поразить один бронеавтомобиль с помощью самодельных взрывных устройств, в то время как радио израильской армии «Галей Цахаль» заявило о сгоревшем бульдозере после того, как его закидали «коктейлями Молотова».

«Ситуация на местах всё больше и больше накаляется. Наша борьба принимает новые формы и постепенно изменяется — положение дел приведет к масштабным и обширным столкновениям», — полагает палестинский журналист.

В городе Тулькарм двое палестинцев открыли огонь по приграничному израильскому пункту Авней-Хефец и скрылись с места происшествия . По сообщениям местных СМИ, сразу после этого специальные пограничные подразделения начали прочесывать палестинский город, чтобы обнаружить нападавших.

Израильские военные проводят рейд Фото: Getty Images/ Anadolu Agency/Contributor

« Двое палестинцев были убиты в результате боев на юге Тулькарма . Войска вели боестолкновения при шквальном огне в городе с палестинскими боевиками», — сообщили в армии Израиля.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило в своем официальном заявлении о гибели двух молодых людей в возрасте 23 и 27 лет. Израильская сторона говорит о ранении пяти солдат, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, батальоны «Аль-Кассам» — военное крыло радикального движения ХАМАС — заявили об участии своих солдат в боях . По их информации, его подразделения нанесли потери противнику и вынудили его отступить.

« Израильское правительство несет полную и прямую ответственность за последствия эскалации . Мы наблюдаем с большой опасностью за растущим числом неправомерных действий, которые непосредственно затрагивают палестинские жилые районы. Цель этих акций носит исключительно разрушительный характер», — заявил МИД Палестины.

Участники движения ХАМАС Фото: Getty Images/SOPA Images/Contributor

Позиция Израиля, однако, заключается в том, что войска противостоят террористической угрозе в регионе.

« Мы возлагаем на Иран прямую ответственность за волну терроризма в Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан], за поощрение и финансирование операций с целью убийства граждан Израиля. Правительство Израиля будет решительно бороться с терроризмом и защищать граждан Израиля », — распространила канцелярия Нетаньяху его заявление.

Премьер также пожелал скорейшего выздоровления пятерым сотрудникам пограничной полиции, которые были ранены во время операции. Израильская сторона пообещала продолжить действия против экстремистов. При этом 6 октября не исключены новые столкновения в приграничных зонах.

Несмотря на то что Тегеран официально отвергает любые обвинения в поддержке террористических структур , Израиль практических на всех международных площадках повторяет тезис о причастности Ирана к дестабилизации в регионе. Последний же, наоборот, обвиняет Израиль. Как ранее заявили в МИД страны, «США и Европе должно быть стыдно за помощь в оккупации территории палестинского народа и игнорирование вопиющих преступлений Израиля против человека».

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Правые — не значит правы

После прихода к власти в Израиле ультраправой коалиции под руководством премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху участились случаи столкновений между евреями и арабами . При этом зачастую это связано с тем, что палестинцы воспринимают многие действия властей еврейского государства в качестве открытой провокации. Особенно это касается попыток израильтян вступить на священные для мусульман места. Примечательно, что большая часть акций проходит при участии министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира — первого израильского чиновника за последние пять лет, который посетил территорию третьей по значимости мусульманской святыни — мечети Аль-Акса в Иерусалиме .

— Ультраправое руководство Израиля преследует максимально понятную цель — аннексировать те территории Палестины, которые возможно . Для этого есть политическая воля, силовой потенциал и отсутствуют сдерживающие механизмы со стороны мирового сообщества. Поэтому насколько это возможно Израиль будет расширять свой суверенитет на территорию Палестины, — сказал «Известиям» сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Необходимо отметить, что с начала этого года в Израиле проходили масштабные протесты из-за судебной реформы, которая усиливает полномочия действующего правительства. На этом фоне многие эксперты считают, что Биньямин Нетаньяху заинтересован в «маленьких победах», которые бы позволили отвлечь внимание избирателей от проводимых его партией законодательных изменений. Кроме того, военные столкновения во многом помогают правительству израильского премьер-министра зарабатывать очки среди ультраправых избирателей.

Израильские протестующие Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

— Правые силы хотят подтвердить через подобные акции статус Иерусалима как исторической израильской столицы. Ведь сама суть Израиля заключается в том, что это исключительно еврейское и иудейское государство, — пояснил «Известиям» научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

По его словам, всплески и обострения — результат неурегулированности многолетнего палестино-израильского конфликта. Израиль пользуется поддержкой со стороны США и Запада в целом и продолжает «ползучее» присоединение новых территорий, отметил эксперт.

Борис Долгов, однако, считает, что нынешнее обострение не приведет к серьезному и широкому конфликту между Израилем и радикальными палестинскими организациями . Основная причина — арабский мир расколот в отношении палестинской проблемы , уверен эксперт.

Подписанные в 2020 году «Соглашения Авраама» между Израилем, Бахрейном и ОАЭ при поддержке США стали моментом, когда наметилось расхождение в арабском мире по отношению к урегулированию палестинской проблемы. Если раньше арабские страны были консолидированы вокруг этой темы, то с 2020-го некоторые из них начали активно развивать отношения с Израилем. Позже к подписантам присоединились Марокко и Судан. Более того, недавно за нормализацию отношений с еврейским государством выступил и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.