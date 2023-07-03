Дополнительный рейд: что стоит за обострением палестино-израильского конфликта

Израильские военные в ночь на 3 июля нанесли удар по лагерю беженцев в Дженине , расположенном на Западном берегу реки Иордан. По разным данным, погибли от пяти до семи человек, более 50 получили ранения. В Израиле утверждают: этот лагерь стал источником террористической угрозы для еврейского государства. Палестина говорит, что не видит конкретных причин для ракетной атаки . Почему Дженин подвергается ударам уже в пятый раз за последние полгода — в материале «Известий».

Дженин под ударом

В ночь на 3 июля Израиль начал масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан . Во время боевых действий ЦАХАЛ задействовал более 200 единиц техники, в том числе бронетранспортеры и танки. Основной целью атаки израильских военных стал палестинский лагерь беженцев, который еврейское государство считает источником террористической угрозы .

«Во время совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности летательные аппараты Армии обороны Израиля несколько раз наносили удары по объектам террористов и вооруженным боевикам в лагере Дженин, чтобы противостоять этим угрозам. <…> Кроме того, силовики нанесли удар по объекту по производству оружия и складу взрывных устройств», — говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Во время рейда военные обнаружили и конфисковали самодельную ракетную установку вместе с дополнительным вооружением.

Последствия удара по Дженину Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

После ракетного обстрела израильские военные вошли в Дженин и окружили лагерь беженцев, обесточили его и перекрыли ведущие к нему пути подъезда . СМИ сообщали, что к месту проведения операции не пропускались даже кареты скорой помощи.

По данным палестинского Минздрава, за последние сутки погибли пять человек, не менее 50 получили ранения. В посольстве Палестины в России «Известиям» сообщили, что число погибших уже достигло семи .

Министерство иностранных дел Палестины возложило ответственность за последствия военной операции на Израиль.

« МИД осуждает агрессию против палестинцев в Дженине и его окрестностях и возлагает полную и прямую ответственность на правительство Израиля за совершаемые против палестинского народа преступления и их последствия. <…> [Агрессия против жителей Дженина осуществляется] в рамках официальной политики Израиля, применяющего силу против беззащитного народа вместо политического решения [палестино-израильского] конфликта», — говорится в распространенном специальном заявлении МИД Палестины.

Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Внешнеполитическое ведомство призвало мировое сообщество принять меры для немедленной разрядки ситуации в зоне конфликта, а также обратилось к Международному уголовному суду с требованием «прекратить молчание и начать привлекать к ответственности израильских военных преступников» .

Пять атак за полгода

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в разговоре с «Известиями» заявил, что нынешняя атака на палестинцев — пятая с начала 2023 года.

— Действия нового израильского кабинета министров — самого правого в истории Израиля — уже привели к тому, что за шесть месяцев текущего года погибли более 200 палестинцев и еще более 25 тыс. человек получили ранения . Только в этот раз семь погибших. Чем спровоцировано это нападение, мы не понимаем. Там (в лагере в Дженине. — «Известия») мирные люди, несколько тысяч человек, — сказал Абдель Хафиз Нофаль.

Палестинский дипломат призвал мировое сообщество выступить на стороне справедливости и за права палестинского народа. Он отметил, что Дженин — не единственное место, где палестинские политики могут ожидать атаки со стороны израильских военных: «Может, это закончится сегодня в Дженине, а завтра начнется где-то еще».

Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

При этом Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина не может отвечать на действия ЦАХАЛ военно-техническими методами, поскольку у государства попросту нет для этого необходимых средств .

Только за последние полтора месяца Израиль осуществил два рейда в Дженин. В мае операция длилась несколько дней и привела к жертвам не только среди палестинцев. В результате попадания ракеты в жилой дом погиб израильтянин. В июне военные, зайдя в Дженин с целью арестовать тех, кто, по заявлением израильской стороны, подозревается в террористической деятельности, столкнулись с сопротивлением палестинцев , которые открыли огонь и начали бросать в военных коктейли Молотова.

«Молодежи много, работы мало»

Дженин для еврейского государства представляется «проблемным местом» , рассказал «Известиям» политолог, экс-советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.

— Это большой город, в нем много молодежи и мало работы. Поэтому там террористические организации вполне конкурируют с Палестинской автономией: непонятно, у кого в руках сосредоточена реальная власть на территории Дженина, который воспринимается как некое гнездо террора, — говорит политолог.

Нынешняя операция в Дженине укладывается в логическую цепочку действий израильской армии по минимизации угроз, которые исходят из города и фиксируются еврейским государством . Прошлые рейды на Западном берегу Брискин называет «попыткой объяснить на военном языке организациям в Дженине, что армия Израиля не остановится, если не остановятся палестинцы».

Фото: REUTERS/Mohamad Torokman

И если в Палестине не видят конкретных причин для текущего обострения ситуации, то эксперты утверждают, что достаточно совокупности мелких событий, которые могут способствовать эскалации.

— Ситуация напряженная уже с 2006 года (второй Ливанской войны. — «Известия»). И даже незначительного повода достаточно, чтобы началось что-то масштабное . С момента прихода к власти в Палестине движения ХАМАС и утверждения здесь различных экстремистских формирований Израиль фактически находится в состоянии постоянной боеготовности. Это та данность, с которой приходится мириться международному сообществу и основным участникам этого конфликта , — считает заведующий кафедрой Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.

Экс-советник Нетаньяху Бенни Брискин добавляет, что Израиль фиксирует постоянный рост терактов или таких угроз, исходящих из Дженина.

— Плюс, всегда есть оперативные соображения, разведданные, которые ускоряют или делают необходимость начала военной операции достаточно близкой, — говорит политолог.

Политический контекст

В целом, эксперты склонны характеризовать нынешнюю активность в направлении борьбы с палестинскими бандформированиями сквозь призму консервативной коалиции, которая сейчас находится у власти в Израиле . Сегодня внутриполитическая борьба в стране смещается с борьбы между консерваторами и условными левыми чуть ближе к центру. Сейчас главная политическая схватка в Израиле происходит между центристами и консерваторами. Вторые при этом имеют достаточно жесткие подходы к проблеме палестино-израильского урегулирования — они за курс на силовое решение проблемы.

Фото: AP/Majdi Mohammed

— Проблема в другом — ни силовым, ни политически путем этот вопрос разрешить невозможно , — уверен Сергей Демиденко. — В отношениях Израиля и Палестины существует несколько неразрешимых вопросов — беженцы, статус Иерусалима, статус еврейских поселений на палестинских территориях и проблемы безопасности . Если частично договориться по некоторым их них возможно, то решить их полностью нереально.

Впрочем, существует версия, что действия властей Израиля могут быть связаны и с масштабными протестами, охватившими страну в связи с планами правительства провести судебную реформу. Протесты длятся уже 26 недель. Примечательно, что 1 июля, за сутки до начала операции, в Тель-Авиве прошла одна из самых масштабных акций — в ней приняли участие, по разным данным, от 130 тыс. до 300 тыс. человек. Не отменяют планов оппозиции и события в Дженине — вечером 3 июля пройдет очередная акция в аэропорту Бен-Гурион. Организаторы не стали менять планов из-за обстановки в стране .

Стычки в Дженине продолжились и днем 3 июля. При этом, как утверждает министерство информации Палестины, израильские военные якобы нападают на корреспондентов, освещающих ситуацию в лагере беженцев. Агентство WAFA сообщает, что журналистам блокировали выход из одного из зданий в лагере на протяжении двух часов. Информации о пострадавших от действий израильских военных не поступало. В прессе появились сведения, что в Дженине была разрушена инфраструктура водоснабжения, в результате чего без воды оказался сам город и многотысячный лагерь беженцев.