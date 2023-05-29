Туристический резон: Израиль ожидает 200 тыс. россиян в 2023-м

Израиль ожидает, что в 2023 году страну посетят более 200 тыс. россиян. Об этом «Известиям» заявили в министерстве туризма еврейского государства. Там уточнили: в среднем в этом году страну посещают 18 тыс. россиян в месяц. Согласно данным министерства, по сравнению с прошлым годом турпоток из РФ вырос на 184%, страны связывают 24 прямых рейса в неделю. В ведомстве также уточнили: политические протесты, продолжающиеся в Израиле более 20 недель, никак не повлияли на привлекательность страны для российских туристов.

Ожидания Израиля

Израиль в отличие от ЕС, США и Канады, не прекратил авиасообщение с РФ в марте 2022 года после начала СВО на Украине и не присоединился к антироссийским санкциям. Несмотря на это, в 2022 году, по данным минтуризма Израиля, поток туристов из РФ в страну сократился на 51% по сравнению с 2019-м. Однако за первые четыре месяца 2023-го турпоток вырос вновь — и сразу на 184%.

Власти еврейского государства ожидают, что в 2023 году страну посетят более 200 тыс. россиян, заявила «‎Известиям» ‎Ксения Воронцова, замдиректора российского представительства минтуризма Израиля. По ее словам, в среднем за месяц в этом году страну посещают 18 тыс. российских туристов.

Объясняя падение турпотока в прошлом году, представитель минтуризма уточнила: в марте 2020-го Израиль закрыл границы для путешественников в связи с пандемией. Страна открылась для широкой публики в марте 2022 года, дав старт восстановлению туристического потока.

— Авиасообщение между РФ и Израилем начало возобновляться, но это происходило постепенно, начиная с восьми рейсов в неделю и дойдя до 30. Из-за высокого спроса в 2022 году увеличилась стоимость авиаперевозки. В Израиле часть года действовали ковидные ограничения. Совокупность всех этих факторов привела к тому, что в прошлом году туристов из России было меньше, чем до пандемии. Впрочем, это справедливо и для других стран, — уточнила Ксения Воронцова.

Она подчеркнула: в 2023-м ковидных ограничений нет, а стоимость билетов из России ниже, чем в прошлом году. В настоящий момент страны объединяет 24 прямых рейса. Полеты доступны из пяти городов России — Москвы, Екатеринбурга, Сочи и Минеральных Вод, а также из Махачкалы (рейсы из этого города впервые в истории появились в этом году).

Как убедились «‎Известия»‎, билеты из Москвы в Тель-Авив с пересадкой в Минеральных Водах на начало июня стоят в среднем 18–20 тыс. рублей в одну сторону. Прямые рейсы от «‎Ред Вингс» ‎обойдутся в среднем в 30–35 тыс. рублей в одну сторону, от израильского авиаперевозчика El Al — в 75–77 тыс. рублей.

Представитель минтуризма Израиля отметила: многие путешественники в России адаптировались к полетам стыковочными рейсами, которые раньше даже не рассматривали. Все это, по ее словам, также приводит к росту туристического потока.

Как и чем расплачиваться в Израиле?

В Израиле не принимают российские карты, в том числе платежной системы «‎Мир»‎. До 28 февраля 2022 года «‎Мир»‎ принимал национальный авиаперевозчик страны El Al, однако затем компания прекратила сотрудничество с российской системой.

Ксения Воронцова пояснила: «Россияне расплачиваются в отелях через туроператоров, чьи услуги в последнее время стали пользоваться еще большей популярностью, а также везут с собой наличные деньги или карты иностранных банков‎»‎.

Кроме того, в Израиле действует российская система переводов «‎Золотая корона»‎, переводы по ней можно получить в большинстве городов, включая Тель-Авив, Иерусалим и Эйлат.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с «‎Известиями»‎ сказал, что Израиль у россиян пользуется ограниченным спросом, несмотря на наличие прямого авиасообщения.

— Во многом это связано с тем, что авиаперевозка дорогая, в основном это направление привлекает не туристов, а тех, кто решил репатриироваться в Израиль, — уточнил представитель отрасли.

По его словам, без увеличения числа полетных программ и удешевления туров интерес к Израилю расти не будет, пока отдых там обходится сильно дороже, чем в альтернативных направлениях.

По данным еврейского агентства «Сохнут‎»‎, в 2022 году в Израиль репатриировались свыше 37 тыс. россиян, а также 15 тыс. украинцев и около 2 тыс. белорусов.

В середине апреля 2023 года Израиль сократил работу центров экстренной репатриации для россиян и белорусов. Эти центры позволяли гражданам РФ, Украины или Белоруссии с еврейскими корнями ускоренно получить статус репатриантов для переезда в страну.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с «‎Известиями»‎ отметил, что наличие прямого авиасообщения между РФ и Израилем, а также традиционная популярность этого направления среди россиян дают возможность поездок как с личными целями, так и деловыми и туристическими.

При этом он заметил: среди россиян популярностью продолжает пользоваться и Европа, несмотря на многие ограничения.

— За прошлый год государства шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идет о 17 странах, которые еще выдают документы. Среди популярных у российских туристов стран в Европе — Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия, — отметил представитель РСТ.

Спокойно ли сейчас в стране?

С начала 2023 года в Израиле уже 20 недель подряд проходят протесты. Главным поводом к недовольству жителей страны стала судебная реформа, продвигаемая премьером Биньямином Нетаньяху — она подразумевает урезание полномочий Верховного суда.

В оппозиции опасаются, что реформа приведет к тому, что одна ветвь власти — законодательная, представленная кнессетом, — сможет вмешиваться в работу судебной системы. Последние по времени протестные ралли в Тель-Авиве 20 мая собрали свыше 135 тыс. участников. Манифестации прошли и в других городах страны — всего в 150 точках.

Однако представитель минтуризма Израиля заявила «‎Известиям»‎, что политическая активность в стране никак не влияет на путешественников. По данным от туроператоров, россияне предпочитают передвигаться по заранее намеченному графику и не отменяют туры, уточнила Ксения Воронцова.

С начала года также сохраняется напряженная обстановка между Израилем и Палестиной. 9 мая Израиль начал в секторе Газа военную операцию «Щит и стрела» против радикальной группировки «Исламский джихад».

За пять дней эскалации Израиль нанес 323 авиаудара по военным объектам в Газе, в то время как из анклава было выпущено более 1200 ракет. По данным ООН, за время обострения погибли 12 палестинцев, включая шестерых детей.