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«Турпоток будет зависеть от возобновления прямого авиасообщения»

Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко — о перспективах российского туризма и точках соприкосновения Москвы и Ханоя
Фото: Посольство РФ в Ханое
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Россия и Вьетнам, в котором до пандемии ежегодно отдыхало порядка 600 тыс. россиян, ведут переговоры о возобновлении прямого регулярного авиасообщения. При этом Москва рассчитывает на позитивный результат. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко. Дипломат также рассказал о том, в каких сферах страны реализуют двусторонние проекты, сколько вьетнамцев обучается в России и почему негативный след в истории страны, оставленный США, не мешает Ханою развивать отношения с Вашингтоном.

«До пандемии здесь ежегодно отдыхало до 600 тыс. россиян»

— Не секрет, что страны, занявшие в украинском конфликте равноудаленную позицию, все последние полтора года подвергались мощнейшему давлению США и их союзников в попытке заставить их примкнуть к антироссийским санкциям. Почему Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) особо не поддалась этому давлению, невзирая на тот факт, что США — крупнейший торговый партнер для страны?

Отношения России и Вьетнама насчитывают более семи десятилетий и развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Они основываются на принципах дружбы и взаимной выгоды. Поступательное развитие сотрудничества отвечает коренным интересам наших стран. Залогом его дальнейшего успешного расширения служит позитивный опыт кооперации, накопленный за предыдущие годы, а также значительный потенциал для дальнейшего укрепления торгово-экономических, научно-технологических и гуманитарных связей.

Мы традиционно тесно взаимодействуем на международной арене, поддерживаем друг друга в рамках ведущих многосторонних структур, прежде всего в ООН и ее рабочих органах. Наши подходы ко многим актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня близки или совпадают. Рассчитываем на углубление практического сотрудничества в интересах народов двух стран, мира и стабильности в регионе.

Вьетнам
Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH

— Многие годы военно-техническое сотрудничество было главной витриной двусторонних отношений России и Вьетнама. Планируются ли в этой сфере какие-то новые сделки? И что еще можно отнести к столпам отношений двух стран?

Российско-вьетнамские отношения носят многоплановый характер и не направлены против третьих стран. Взаимодействие в сфере обороны и безопасности, военного и военно-технического сотрудничества осуществляется на взаимовыгодной основе и в строгом соответствии с международными обязательствами сторон. Рассчитываем на его дальнейшее продвижение в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем и высоком уровнях.

Торгово-экономические, научно-технологические и гуманитарные связи имеют давние традиции и хороший потенциал. Ведем совместную с нашими вьетнамскими партнерами работу по их совершенствованию и адаптации к изменяющимся условиям. Реализуем ряд крупных двусторонних проектов в нефтегазовом секторе, в области автосборки, банковско-финансовой и научно-технологической сфере. Прилагаем усилия к претворению в жизнь решений состоявшегося в Ханое в начале апреля этого года очередного заседания Межправительственной Российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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— Наряду с Турцией и Эмиратами страны Юго-Восточной Азии в теории должны перетянуть на себя еще больше внимание российских туристов. Стоит ли ждать новых мер по привлечению российского турпотока от властей страны?

— Вьетнам обладает значительным туристическим потенциалом. До пандемии здесь ежегодно отдыхало до 600 тыс. россиян. Наиболее популярные курорты — Нячанг, Дананг, Фантхиет, Муйне, остров Фукуок. Местные власти создают условия для комфортного и безопасного пребывания российских туристов. Восстановление турпотока, безусловно, во многом будет зависеть от возобновления прямого регулярного авиасообщения между нашими странами. Переговоры на этот счет ведутся по линии уполномоченных ведомств и организаций сторон. Надеемся на положительный результат (пока только было принято решение запустить с 4 июня рейсы Иркутск – Ханой авиакомпании «ИрАэро». — «Известия»).

вьетнам
Фото: ТАСС/EPA/HA TIEN ANH

«В настоящее время в российских вузах обучается более 5 тыс. граждан Вьетнама»

— В свое время обучение в СССР и России прошло около 50 тыс. вьетнамцев. Остается ли российское образование и по сей день элементом российской «мягкой силы»?

— Российско-вьетнамские контакты в сфере образования носят традиционный характер. В настоящее время в российских вузах обучается более 5 тыс. граждан Вьетнама. Россия ежегодно выделяет квоту для обучения в отечественных вузах до 1 тыс. вьетнамских студентов за счет средств федерального бюджета.

Важную роль в продвижении русского языка и культуры в Социалистической Республике Вьетнам традиционно играет Русский дом в Ханое. На его базе проводятся презентации, культурно-массовые мероприятия, открытые уроки, семинары для местных преподавателей-русистов, тематические выставки, приуроченные к памятным датам в истории России и Вьетнама. Ежегодно проходят олимпиады по русскому языку, математике, физике и информатике для студентов и учащихся старших классов образовательных учреждений СРВ. Победители в качестве приза получают возможность продолжить обучение в ведущих российских вузах.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посещает Ханойский филиал Института Русского языка имени А. С. Пушкина, апрель 2023 года

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посещает Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина, апрель 2023 года

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Значительный вклад в популяризацию русского языка во Вьетнаме вносит Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина. На его базе организуются семинары для преподавателей-русистов, курсы русского языка для студентов, направляемых на обучение в Россию, другие образовательные мероприятия.

Реализуется проект Минпросвещения России по командированию в СРВ преподавателей для обучения русскому языку учеников местных средних общеобразовательных школ.

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— Многих в России удивляет тот факт, что Япония, единственная страна в мире, подвергшаяся атомной бомбардировке со стороны США, все последние десятилетия считается верным американским союзником и практически полностью следует в фарватере США во внешней политике. Что можно сказать про Вьетнам, в истории которого американцы сыграли далеко не позитивную роль?

Здесь помнят ту помощь, которую СССР оказывал в период борьбы вьетнамского народа за свободу и независимость. Поэтому отношение к России остается весьма и весьма доброжелательным. Вместе с тем СРВ проводит многовекторную внешнюю политику, осуществляет сотрудничество со всеми государствами, в том числе бывшими противниками. Во Вьетнаме не забывают уроков прошлого, однако нацелены на выстраивание с иностранными партнерами отношений на дружественной и прагматичной основе, ориентируясь на интересы дальнейшего поступательного развития страны.

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— В апреле во Вьетнаме побывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на этой неделе с визитом в Ханое находится зампред Совбеза безопасности Дмитрий Медведев...

— Вьетнам — наш близкий и значимый партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Разумеется, мы настроены на дальнейшее последовательное расширение двусторонних связей, включая продвижение контактов на различных уровнях. В этом контексте рассчитываем, что делегационный обмен будет продолжаться и расширяться.

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