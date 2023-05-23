«Турпоток будет зависеть от возобновления прямого авиасообщения»

Россия и Вьетнам, в котором до пандемии ежегодно отдыхало порядка 600 тыс. россиян, ведут переговоры о возобновлении прямого регулярного авиасообщения . При этом Москва рассчитывает на позитивный результат. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко. Дипломат также рассказал о том, в каких сферах страны реализуют двусторонние проекты, сколько вьетнамцев обучается в России и почему негативный след в истории страны, оставленный США, не мешает Ханою развивать отношения с Вашингтоном .

«До пандемии здесь ежегодно отдыхало до 600 тыс. россиян»

— Не секрет, что страны, занявшие в украинском конфликте равноудаленную позицию, все последние полтора года подвергались мощнейшему давлению США и их союзников в попытке заставить их примкнуть к антироссийским санкциям. Почему Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) особо не поддалась этому давлению, невзирая на тот факт, что США — крупнейший торговый партнер для страны?

— Отношения России и Вьетнама насчитывают более семи десятилетий и развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Они основываются на принципах дружбы и взаимной выгоды . Поступательное развитие сотрудничества отвечает коренным интересам наших стран. Залогом его дальнейшего успешного расширения служит позитивный опыт кооперации , накопленный за предыдущие годы, а также значительный потенциал для дальнейшего укрепления торгово-экономических, научно-технологических и гуманитарных связей.

Мы традиционно тесно взаимодействуем на международной арене, поддерживаем друг друга в рамках ведущих многосторонних структур , прежде всего в ООН и ее рабочих органах. Наши подходы ко многим актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня близки или совпадают. Рассчитываем на углубление практического сотрудничества в интересах народов двух стран, мира и стабильности в регионе.

Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH

— Многие годы военно-техническое сотрудничество было главной витриной двусторонних отношений России и Вьетнама. Планируются ли в этой сфере какие-то новые сделки? И что еще можно отнести к столпам отношений двух стран?

— Российско-вьетнамские отношения носят многоплановый характер и не направлены против третьих стран . Взаимодействие в сфере обороны и безопасности, военного и военно-технического сотрудничества осуществляется на взаимовыгодной основе и в строгом соответствии с международными обязательствами сторон. Рассчитываем на его дальнейшее продвижение в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем и высоком уровнях.

Торгово-экономические, научно-технологические и гуманитарные связи имеют давние традиции и хороший потенциал. Ведем совместную с нашими вьетнамскими партнерами работу по их совершенствованию и адаптации к изменяющимся условиям. Реализуем ряд крупных двусторонних проектов в нефтегазовом секторе, в области автосборки, банковско-финансовой и научно-технологической сфере . Прилагаем усилия к претворению в жизнь решений состоявшегося в Ханое в начале апреля этого года очередного заседания Межправительственной Российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

— Наряду с Турцией и Эмиратами страны Юго-Восточной Азии в теории должны перетянуть на себя еще больше внимание российских туристов. Стоит ли ждать новых мер по привлечению российского турпотока от властей страны?

— Вьетнам обладает значительным туристическим потенциалом. До пандемии здесь ежегодно отдыхало до 600 тыс. россиян . Наиболее популярные курорты — Нячанг, Дананг, Фантхиет, Муйне, остров Фукуок. Местные власти создают условия для комфортного и безопасного пребывания российских туристов. Восстановление турпотока, безусловно, во многом будет зависеть от возобновления прямого регулярного авиасообщения между нашими странами. Переговоры на этот счет ведутся по линии уполномоченных ведомств и организаций сторон. Надеемся на положительный результат (пока только было принято решение запустить с 4 июня рейсы Иркутск – Ханой авиакомпании «ИрАэро». — «Известия»).

Фото: ТАСС/EPA/HA TIEN ANH

«В настоящее время в российских вузах обучается более 5 тыс. граждан Вьетнама»

— В свое время обучение в СССР и России прошло около 50 тыс. вьетнамцев. Остается ли российское образование и по сей день элементом российской «мягкой силы»?

— Российско-вьетнамские контакты в сфере образования носят традиционный характер. В настоящее время в российских вузах обучается более 5 тыс. граждан Вьетнама. Россия ежегодно выделяет квоту для обучения в отечественных вузах до 1 тыс. вьетнамских студентов за счет средств федерального бюджета .

Важную роль в продвижении русского языка и культуры в Социалистической Республике Вьетнам традиционно играет Русский дом в Ханое. На его базе проводятся презентации, культурно-массовые мероприятия, открытые уроки, семинары для местных преподавателей-русистов, тематические выставки, приуроченные к памятным датам в истории России и Вьетнама. Ежегодно проходят олимпиады по русскому языку, математике, физике и информатике для студентов и учащихся старших классов образовательных учреждений СРВ. Победители в качестве приза получают возможность продолжить обучение в ведущих российских вузах.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посещает Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина, апрель 2023 года Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Значительный вклад в популяризацию русского языка во Вьетнаме вносит Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина. На его базе организуются семинары для преподавателей-русистов, курсы русского языка для студентов, направляемых на обучение в Россию, другие образовательные мероприятия.

Реализуется проект Минпросвещения России по командированию в СРВ преподавателей для обучения русскому языку учеников местных средних общеобразовательных школ .

— Многих в России удивляет тот факт, что Япония, единственная страна в мире, подвергшаяся атомной бомбардировке со стороны США, все последние десятилетия считается верным американским союзником и практически полностью следует в фарватере США во внешней политике. Что можно сказать про Вьетнам, в истории которого американцы сыграли далеко не позитивную роль?

— Здесь помнят ту помощь, которую СССР оказывал в период борьбы вьетнамского народа за свободу и независимость . Поэтому отношение к России остается весьма и весьма доброжелательным. Вместе с тем СРВ проводит многовекторную внешнюю политику, осуществляет сотрудничество со всеми государствами, в том числе бывшими противниками . Во Вьетнаме не забывают уроков прошлого, однако нацелены на выстраивание с иностранными партнерами отношений на дружественной и прагматичной основе, ориентируясь на интересы дальнейшего поступательного развития страны.

— В апреле во Вьетнаме побывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на этой неделе с визитом в Ханое находится зампред Совбеза безопасности Дмитрий Медведев...