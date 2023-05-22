Поставка на торговлю: что Медведев предложил коллегам из Вьетнама

Россия готова возобновить поставки пшеницы Вьетнаму . Об этом стало известно после визита зампреда Совбеза и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Ханой . Кроме того, РФ может увеличить объемы экспорта мясной продукции в эту страны . О итогах поездки политика и будущем российско-вьетнамских отношенй — в материале «Известий».

Прочное сотрудничество

Зампред Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл с визитом во Вьетнам. Атмосфера, в которой прошли его встречи 22 мая с политиками и общественными деятелями, подтвердила: эта страна не зря еще с советских времен считалась одной из самых дружественных по отношению к Москве и продолжает таковой оставаться .

Как метафорично заметил Медведев в беседе с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, «температура в Ханое в полной мере отражает теплоту ваших сердец» . В этот день столбик термометра во вьетнамской столице приближался к +40 °C. Впрочем, визит показал, что российско-вьетнамские отношения полны не только позитивного символизма и теплых слов, но и богаты на вполне конкретные сферы кооперации.

Вьетнам никогда не находился на периферии российской внешней политики, скорее, наоборот. Эта единственная страна Юго-Восточной Азии, которую президент России посещал пять раз. «Баловал» Россию частными посещениями и лидер Вьетнама, побывав у нас с начала 2000-х годов семь раз. Весьма активно все последние годы между странами шел и диалог по линии внешнеполитических ведомств, активно развивались межпарламентские связи и сотрудничество между политическими партиями.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава «Единой России» Дмитрий Медведев во время встречи в Ханое с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Главным на поочередных встречах российского политика 22 мая с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Фам Минь Тинем, генсеком ЦК Компартии Нгуен Фу Чонгом и постоянным секретарем ЦК партии Чыонг Тхи Май, стала как сверка часов по политическому и межпартийному диалогу, так и обсуждение всего спектра торгово-экономического сотрудничества .

В 2021-м двусторонний товарооборот России и Вьетнама, устойчиво росший все последние годы, превысил отметку в $7 млрд. Но в 2022-м он снизился сразу на треть (-35,9%) — прежде всего из-за западных санкций , вызвавших трудности при проведении банковских платежей и нарушивших транспортно-логистические цепочки.

На этом фоне на переговорах в Ханое были затронуты вопросы использования нацвалют во взаимной торговле, возможности оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных во Вьетнаме с помощью карт «Мир» .

Особое внимание на переговорах уделили взаимодействию в сфере ТЭК , в том числе деятельности во Вьетнаме таких крупных российских компаний, как «Газпром», «Зарубежнефть» и НОВАТЭК, а также теме сооружения в республике объектов энергогенерации.

По словам эксперта Центра АСЕАН МГИМО Валерии Вершининой, сотрудничество в нефтегазовой сфере всегда относилось к одной из главных основ связей между Москвой и Ханоем.

— Аналогов проекту такого масштаба, как, например, «Вьетсовпетро» нет в мире . Учитывая созданную инфраструктуру, ежегодный доход предприятия и его вклад в экономику Вьетнама, а также количество задействованных и подготовленных кадров, российско-вьетнамское сотрудничество в нефтяной промышленности может рассматриваться как один из столпов нашего двустороннего взаимодействия , — сказала эксперт «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Другим немаловажным направлением остается атомная энергетика . По словам Валерии Вершининой, невзирая на то, что по целому ряду причин проект строительства АЭС «Ниньтхуан» пока не был реализован, принимая во внимание стремительный рост потребления электроэнергии во Вьетнаме и его климатическую повестку, запрос на атомные технологии в Ханое вновь актуализировался.



— В этом контексте важным шагом становится создание во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий между «Росатомом» и Вьетнамским институтом атомной энергии , — резюмировала она.

Не исключено, что Ханой со временем вернется и к проекту АЭС «Ниньтхуан-1». Напомним, соглашение о строительстве двух блоков этой АЭС за счет российского госкредита на $8 млрд РФ и Вьетнам подписали еще в 2011 году. Но пять лет спустя — как из-за более низких прогнозов спроса на электроэнергию, так и из-за высокого уровня своего внешнего госдолга — Вьетнам отказался от дорогостоящего проекта АЭС в пользу угольной и газовой генерации.

Но в прошлом году на фоне того, что атомная энергетика вновь стала выгоднее в сравнении с дорожающим ископаемым топливом и исходя из экологических соображений, Вьетнам вновь решил рассмотреть возможности развития атомной генерации.

Под сенью Хо Ши Мина

Другими немаловажными темами встреч Дмитрия Медведева во Вьетнаме, как сообщили в его секретариате, стали вопросы сотрудничества в области продовольствия. В частности, зампред Совбеза дал понять, что российские компании готовы возобновить поставки пшеницы и увеличить объемы экспорта мясной продукции , что могло бы стать важным элементом обеспечения продовольственной безопасности Вьетнама.

Особое внимание уделили и возобновлению прямого регулярного воздушного сообщения между двумя странами , которого нет последние два года. Пока что первым небольшим, но важным прорывом на этом пути стало решение запустить с 4 июня рейсы Иркутск — Ханой авиакомпании «ИрАэро».

Наконец, на переговорах в Ханое было затронуто и гуманитарное сотрудничество двух стран. О важности этого направления взаимодействия свидетельствует хотя бы тот факт, что первым пунктом в программе Медведева в Ханое стала встреча с членами Общества вьетнамско-российской дружбы.

— Сегодня наши отношения — действительно отношения стратегического партнерства. Ваша страна — наш давний друг. У нас общая история , — отметил Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг (справа) Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Встреча, на которой звучали не только торжественные речи, но и песни на русском языке в исполнении вьетнамцев, стала очередным свидетельством большого интереса вьетнамской молодежи к обучению в России. К слову, в 2022-2023 учебном году Москва предоставила 1 тыс. граждан Вьетнама возможность учиться в РФ за счет средств федерального бюджета — один из самых больших показателей среди стран дальнего зарубежья.

Стоит также отметить, что нынешний год стал для отношений Москвы и Ханоя особым. Не только потому, что на фоне разлада с Западом Россия форсировала разворот на Восток, но и по одной важной символической причине: в 2023-м отмечается 100 лет со дня визита в Петроград первого руководителя независимого вьетнамского государства Хо Ши Мина .

И, конечно же, наследие этого вьетнамского государственного деятеля так или иначе звучало сквозь всю поездку Дмитрия Медведева. По традиции одним из первых пунктов в программе его визита (впрочем, как и визитов всех других официальных делегаций) стало посещение знакового для всех вьетнамцев места — Мавзолея Хо Ши Мина и возложение венка к мавзолею, а также к памятнику павшим героям, боровшимся за независимость Вьетнама.

Третий актор

Разумеется, дружественное России государство всегда активно обхаживали Штаты в попытке вбить клин в связи Москвы и Ханоя. После украинских событий давление на Вьетнам, воздержавшийся от осуждения РФ в СБ ООН по украинской теме, кратно возросло .

11 апреля этого года помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк признал, что Штаты вели переговоры с Вьетнамом и другими партнерами о «диверсификации оборонных закупок» от России. Ханой — крупнейший покупатель российского оружия в Юго-Восточной Азии, который полагается на РФ примерно в 70% поставок своего вооружения, запасных частей и ремонта техники советских времен.

Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry

А в середине апреля этого года во Вьетнаме впервые побывал госсекретарь США Энтони Блинкен, который заложил первый камень в основание нового здания посольства Штатов в Ханое.

США — серьезный инвестор во Вьетнаме (годовой объем американских вложений в эту страну достиг $2,8 млрд). И, судя по всему, Штаты не собираются останавливаться на достигнутом: в марте Вьетнам посетила крупнейшая в истории американская бизнес-миссия.

— Необходимо понимать, что у Вьетнама и США динамично развивается торговля (в 2022 году товарооборот составил $124 млрд), американский экспортный рынок — один из наиболее привлекательных для вьетнамского бизнеса , и наравне с этим ведущие американские компании также проявляют значительный интерес к Вьетнаму. Кроме того, большое количество вьетнамских студентов обучаются в американских вузах , их численность сегодня составляет порядка 20 тыс., — отметила Валерия Вершинина.