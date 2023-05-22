Поставка на торговлю: что Медведев предложил коллегам из Вьетнама
Россия готова возобновить поставки пшеницы Вьетнаму. Об этом стало известно после визита зампреда Совбеза и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Ханой. Кроме того, РФ может увеличить объемы экспорта мясной продукции в эту страны. О итогах поездки политика и будущем российско-вьетнамских отношенй — в материале «Известий».
Прочное сотрудничество
Зампред Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл с визитом во Вьетнам. Атмосфера, в которой прошли его встречи 22 мая с политиками и общественными деятелями, подтвердила: эта страна не зря еще с советских времен считалась одной из самых дружественных по отношению к Москве и продолжает таковой оставаться.
Как метафорично заметил Медведев в беседе с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, «температура в Ханое в полной мере отражает теплоту ваших сердец». В этот день столбик термометра во вьетнамской столице приближался к +40 °C. Впрочем, визит показал, что российско-вьетнамские отношения полны не только позитивного символизма и теплых слов, но и богаты на вполне конкретные сферы кооперации.
Вьетнам никогда не находился на периферии российской внешней политики, скорее, наоборот. Эта единственная страна Юго-Восточной Азии, которую президент России посещал пять раз. «Баловал» Россию частными посещениями и лидер Вьетнама, побывав у нас с начала 2000-х годов семь раз. Весьма активно все последние годы между странами шел и диалог по линии внешнеполитических ведомств, активно развивались межпарламентские связи и сотрудничество между политическими партиями.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава «Единой России» Дмитрий Медведев во время встречи в Ханое с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем
Главным на поочередных встречах российского политика 22 мая с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Фам Минь Тинем, генсеком ЦК Компартии Нгуен Фу Чонгом и постоянным секретарем ЦК партии Чыонг Тхи Май, стала как сверка часов по политическому и межпартийному диалогу, так и обсуждение всего спектра торгово-экономического сотрудничества.
В 2021-м двусторонний товарооборот России и Вьетнама, устойчиво росший все последние годы, превысил отметку в $7 млрд. Но в 2022-м он снизился сразу на треть (-35,9%) — прежде всего из-за западных санкций, вызвавших трудности при проведении банковских платежей и нарушивших транспортно-логистические цепочки.
На этом фоне на переговорах в Ханое были затронуты вопросы использования нацвалют во взаимной торговле, возможности оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных во Вьетнаме с помощью карт «Мир».
Особое внимание на переговорах уделили взаимодействию в сфере ТЭК, в том числе деятельности во Вьетнаме таких крупных российских компаний, как «Газпром», «Зарубежнефть» и НОВАТЭК, а также теме сооружения в республике объектов энергогенерации.
По словам эксперта Центра АСЕАН МГИМО Валерии Вершининой, сотрудничество в нефтегазовой сфере всегда относилось к одной из главных основ связей между Москвой и Ханоем.
— Аналогов проекту такого масштаба, как, например, «Вьетсовпетро» нет в мире. Учитывая созданную инфраструктуру, ежегодный доход предприятия и его вклад в экономику Вьетнама, а также количество задействованных и подготовленных кадров, российско-вьетнамское сотрудничество в нефтяной промышленности может рассматриваться как один из столпов нашего двустороннего взаимодействия, — сказала эксперт «Известиям».
Другим немаловажным направлением остается атомная энергетика. По словам Валерии Вершининой, невзирая на то, что по целому ряду причин проект строительства АЭС «Ниньтхуан» пока не был реализован, принимая во внимание стремительный рост потребления электроэнергии во Вьетнаме и его климатическую повестку, запрос на атомные технологии в Ханое вновь актуализировался.
— В этом контексте важным шагом становится создание во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий между «Росатомом» и Вьетнамским институтом атомной энергии, — резюмировала она.
Не исключено, что Ханой со временем вернется и к проекту АЭС «Ниньтхуан-1». Напомним, соглашение о строительстве двух блоков этой АЭС за счет российского госкредита на $8 млрд РФ и Вьетнам подписали еще в 2011 году. Но пять лет спустя — как из-за более низких прогнозов спроса на электроэнергию, так и из-за высокого уровня своего внешнего госдолга — Вьетнам отказался от дорогостоящего проекта АЭС в пользу угольной и газовой генерации.
Но в прошлом году на фоне того, что атомная энергетика вновь стала выгоднее в сравнении с дорожающим ископаемым топливом и исходя из экологических соображений, Вьетнам вновь решил рассмотреть возможности развития атомной генерации.
Под сенью Хо Ши Мина
Другими немаловажными темами встреч Дмитрия Медведева во Вьетнаме, как сообщили в его секретариате, стали вопросы сотрудничества в области продовольствия. В частности, зампред Совбеза дал понять, что российские компании готовы возобновить поставки пшеницы и увеличить объемы экспорта мясной продукции, что могло бы стать важным элементом обеспечения продовольственной безопасности Вьетнама.
Особое внимание уделили и возобновлению прямого регулярного воздушного сообщения между двумя странами, которого нет последние два года. Пока что первым небольшим, но важным прорывом на этом пути стало решение запустить с 4 июня рейсы Иркутск — Ханой авиакомпании «ИрАэро».
Наконец, на переговорах в Ханое было затронуто и гуманитарное сотрудничество двух стран. О важности этого направления взаимодействия свидетельствует хотя бы тот факт, что первым пунктом в программе Медведева в Ханое стала встреча с членами Общества вьетнамско-российской дружбы.
— Сегодня наши отношения — действительно отношения стратегического партнерства. Ваша страна — наш давний друг. У нас общая история, — отметил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг (справа)
Встреча, на которой звучали не только торжественные речи, но и песни на русском языке в исполнении вьетнамцев, стала очередным свидетельством большого интереса вьетнамской молодежи к обучению в России. К слову, в 2022-2023 учебном году Москва предоставила 1 тыс. граждан Вьетнама возможность учиться в РФ за счет средств федерального бюджета — один из самых больших показателей среди стран дальнего зарубежья.
Стоит также отметить, что нынешний год стал для отношений Москвы и Ханоя особым. Не только потому, что на фоне разлада с Западом Россия форсировала разворот на Восток, но и по одной важной символической причине: в 2023-м отмечается 100 лет со дня визита в Петроград первого руководителя независимого вьетнамского государства Хо Ши Мина.
И, конечно же, наследие этого вьетнамского государственного деятеля так или иначе звучало сквозь всю поездку Дмитрия Медведева. По традиции одним из первых пунктов в программе его визита (впрочем, как и визитов всех других официальных делегаций) стало посещение знакового для всех вьетнамцев места — Мавзолея Хо Ши Мина и возложение венка к мавзолею, а также к памятнику павшим героям, боровшимся за независимость Вьетнама.
Третий актор
Разумеется, дружественное России государство всегда активно обхаживали Штаты в попытке вбить клин в связи Москвы и Ханоя. После украинских событий давление на Вьетнам, воздержавшийся от осуждения РФ в СБ ООН по украинской теме, кратно возросло.
11 апреля этого года помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк признал, что Штаты вели переговоры с Вьетнамом и другими партнерами о «диверсификации оборонных закупок» от России. Ханой — крупнейший покупатель российского оружия в Юго-Восточной Азии, который полагается на РФ примерно в 70% поставок своего вооружения, запасных частей и ремонта техники советских времен.
А в середине апреля этого года во Вьетнаме впервые побывал госсекретарь США Энтони Блинкен, который заложил первый камень в основание нового здания посольства Штатов в Ханое.
США — серьезный инвестор во Вьетнаме (годовой объем американских вложений в эту страну достиг $2,8 млрд). И, судя по всему, Штаты не собираются останавливаться на достигнутом: в марте Вьетнам посетила крупнейшая в истории американская бизнес-миссия.
— Необходимо понимать, что у Вьетнама и США динамично развивается торговля (в 2022 году товарооборот составил $124 млрд), американский экспортный рынок — один из наиболее привлекательных для вьетнамского бизнеса, и наравне с этим ведущие американские компании также проявляют значительный интерес к Вьетнаму. Кроме того, большое количество вьетнамских студентов обучаются в американских вузах, их численность сегодня составляет порядка 20 тыс., — отметила Валерия Вершинина.
Однако, по ее словам, основной принцип внешней политики Вьетнама заключается в балансировании и сохранении за собой пространства для маневра, пока это представляется возможным. И в этом плане позиция Ханоя в меру сдержанная: он принимает во внимание и интересы Москвы, и настроения в Вашингтоне.