Восточный синдром: НАТО планирует открыть офис в Японии

В Японии планируют открыть офис НАТО. В Токио утверждают, что к этому их подтолкнули изменения в сфере глобальной безопасности и растущая мощь КНР. В последнее время идет довольно активное сближение Японии с Североатлантическим блоком. В России и Китае уверены, что это «приведет к усилению блокового противостояния», а также подорвет мир и стабильность. Подробности — в материале «Известий».

Успеть до саммита

«Да, мы ведем переговоры с Японией по поводу открытия офиса НАТО в Токио. У нас есть офисы в государствах-партнерах, а Япония — очень близкий и важный партнер для НАТО»,— заявил 10 мая генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, добавив, что вопросы безопасности в Азии перестали быть исключительно региональной темой.

«Происходящее в Европе важно для Азии, происходящее в Азии важно для Европы. Пекин внимательно наблюдает за тем, что происходит на Украине», — пояснил генсек.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS/Johanna Geron

Впоследствии информацию о том, что Североатлантический блок планирует открыть офис в Токио, подтвердил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. «Мы уже ведем переговоры, но никакие детали еще не согласованы», — заявил он.

Как отмечает газета Japan Times, японские власти и НАТО «работают над заключением нового соглашения о сотрудничестве, чтобы успеть до следующего саммита альянса», который пройдет в июле этого года в Вильнюсе.

Такие же представительства уже есть в Австрии, Молдавии, Грузии и на Украине.

По словам Хаяси, к подобному решению страну подтолкнули действия России на Украине, «последствия которых [ощущаются] далеко за пределами Европы и которые заставили Японию переосмыслить региональную безопасность», дестабилизация в сфере глобальной безопасности, а также растущая мощь Китая.

«То, что происходит в Восточной Европе, не ограничивается только вопросом Восточной Европы, и это напрямую влияет на ситуацию здесь, в Тихоокеанском регионе. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО становится всё более важным», — заявил глава МИДа.

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Он добавил, что Япония не является членом НАТО, но это не мешает странам АТР активно взаимодействовать с альянсом.

В статье для журнала Politico, опубликованной в начале апреля, министр иностранных дел Японии сообщал, что Токио и НАТО разрабатывают новую программу партнерства, с помощью которой Япония рассчитывает укрепить сотрудничество в ряде областей, включая кибербезопасность, космос, передовые технологии и борьбу с дезинформацией.

Благодаря этому офису НАТО планирует усилить взаимодействие с Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей. Помимо этого планируется превратить Японию в хаб для контактов с другими партнерами в регионе и в этом полушарии в целом.

Москва и Пекин против

В Москве раскритиковали планы альянса усилить сотрудничество с Токио. «Намерение НАТО открыть офис в японской столице — очередное свидетельство <...> глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР, чтобы плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности. Мы убеждены, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния», — заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

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Схожую точку зрения демонстрируют и в Китае. «Продолжающаяся экспансия НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и вмешательство альянса в региональные дела неизбежно подорвут мир и стабильность», — сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат также добавила, что «Азия не должна становиться ареной геополитического соперничества». По ее мнению, продвижение НАТО в Азии «будет способствовать блоковой конфронтации». «Это должно вызывать повышенную настороженность стран региона», — резюмировала Мао Нин.

Тем временем в Токио отмечают, что сближение с альянсом не должно было стать неожиданностью, поскольку страна уже давно является союзником США, а также активно развивает связи в сфере безопасности с другими ведущими странами — членами НАТО: Британией, Канадой, Францией.

В прошлом году премьер-министр Фумио Кисида стал первым главой правительства Японии, участвовавшим в саммите альянса. После этого МИД страны решил отделить представительство при Североатлантическом блоке от посольства Японии, которое находится в Брюсселе, и повысить статус миссии.

Нет причин для паники

В этом нет ничего неожиданного, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, бывший посол России в Японии Александр Панов.

— Пока нет никакого продвижения альянса, есть открытие представительства. Сами японцы также открывают представительство при штаб-квартире НАТО. Контакты японских военных с натовскими были всегда, было общение. Но сейчас ситуация более обостренная, поэтому она и вызывает совершенно иную реакцию, — пояснил политолог.

По его мнению, сейчас не только НАТО, но и Европейский союз очень заинтересован этим регионом.

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— Но прежде всего, конечно, с точки зрения китайской угрозы, а не какой-то иной. КНР негативно это восприняла. Это долгосрочная политика, потому что китайский фактор сейчас главный и для США, и для Европы. Они не очень понимают, как с ним иметь дело, но на всякий случай решают проявить свое присутствие, — считает специалист.

По словам эксперта, НАТО в этом регионе не присутствует и в целом альянсу здесь нечего делать.

— У них, конечно, есть флот, отдельные корабли могут участвовать в маневрах, которые проходят в регионе на двусторонней и многосторонней основе, но ни логистики, ни каких-то баз у них нет и не предвидится. Они и так подорвались на своей украинской политике. Так что за этим надо следить, но, на мой взгляд, паниковать нет причины, — подытожил политолог.

Враждебный шаг против Китая

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин считает, что существует многолетняя тенденция к расширению глобальной деятельности НАТО.

— В рамках этого движения альянс поступательно развивал свои связи прежде всего с Японией, Южной Кореей и Австралией. Происходил интенсивный обмен информацией, опытом, реализовывались отдельные небольшие совместные активности, европейские страны усиливали свои двусторонние контакты с азиатскими партнерами, — полагает эксперт.

По словам политолога, офис будет обеспечивать новый уровень более интенсивных обменов между Японией и НАТО.

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— Япония — страна, с которой это начинается, потому что она ключевой союзник США, и она уже сейчас обладает очень значительным военным и промышленным потенциалом. Разумеется, и Китай, и Россия, но особенно Китай, рассматривают глобализацию НАТО как серьезную угрозу и будут на это негативно реагировать, — уверен специалист.

По мнению эксперта, такая инициатива направлена всё же в основном против Пекина.