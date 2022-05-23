Им крыша: что Байден пообещал в Сеуле и Токио

США прикроют Южную Корею и Японию , в том числе с помощью ядерного зонтика, и защитят военными средствами Тайвань в случае нападения на остров Китая . Такие обещания американский президент Джо Байден дал во время своего первого турне по двум странам Северо-Восточной Азии. Кроме того, находясь в Токио, глава Белого дома обнародовал Индо-Тихоокеанскую экономическую программу, нацеленную на отрыв азиатских стран от КНР . Подробнее об итогах визита Джо Байдена в Сеул и Токио — в материале «Известий».

Всеобщий защитник

Визиту Джо Байдена в Южную Корею 20–22 мая предшествовал маленький неприятный инцидент. За день до прилета главы Белого дома в Сеул два агента секретной службы США, входившие в передовую группу по подготовке турне, были срочно высланы на родину за пьяную драку с южнокорейцем у отеля Grand Hyatt, где должен был остановиться американский президент.

Впрочем, эта выходка нисколько не смазала общей благостной картины, оставшейся от трехдневного пребывания Байдена в Южной Корее. Ее жители услышали то, что хотели, — подтверждение готовности Штатов обеспечить безопасность республики с помощью «расширенных средств сдерживания» , включающих ядерные силы.

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Р овно в том же Джо Байден заверил и своих союзников в Токио , куда он перелетел из Сеула 22 мая. Впрочем, если для Южной Кореи такие обещания оказались ценны в свете преимущественно угрозы КНДР, то для японцев — еще и в плане противодействия Китаю и гипотетической угрозы захвата им Тайваня силой, что неминуемо отразится и на безопасности соседних японских островов.

Им крыша Джо Байден посещает Центр воздушных операций на авиабазе Осан в Пхентхэке, Южная Корея, 22 мая 2022 года Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Между тем, надеясь на США, при премьере Фумио Кисиде Япония решила, что называется, и сама не плошать. В конце апреля на фоне всё более «суровой обстановки в области безопасности» правящая Либерально-демократическая партия рекомендовала правительству увеличить оборонный бюджет страны до 2% от ВВП в течение пяти лет. По мысли местных аналитиков, столь существенное повышение военных расходов, которое поставит Токио в один ряд со странами НАТО и их целевыми тратами на оборону, послужит потенциальным сдерживающим фактором для Китая. И, как сообщили японские СМИ, на встрече с Байденом Кисида дал понять, что намерен прислушаться к рекомендациям партийцев.

К слову, будучи в Токио, глава Белого дома пообещал прийти на подмогу и самому Тайваню — если остров подвергнется нападению со стороны Пекина, США вмешаются военным путем, чтобы его защитить , заверил Джо Байден. При этом он отметил, что ответственность Вашингтона за судьбу Тайваня стала «еще сильнее» в свете действий России на Украине.

Тайбэй тут же выразил «благодарность президенту Байдену и правительству США за подтверждение их твердой приверженности Тайваню». Пекин же предсказуемо заявил свое «острое неудовлетворение и решительный протест» против готовности военного участия Штатов в защите Тайваня «на случай вторжения».

При этом, однако, ничего принципиально нового не произошло . Как напомнил «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, готовность защищать Тайвань военными средствами подтверждали и прошлые президенты США , начиная от Джорджа Буша-младшего. При этом на практике возможности американцев оказать острову действенную военную помощь сталкиваются со всё большими ограничениями, особенно в свете конфликта на востоке Украины.

Им крыша Военные учения армии Тайваня в Тайбэе, март 2022 года Фото: ТАСС/EPA/RITCHIE B. TONGO

— США уже вынуждены развернуть дополнительные войска в Европе, потратить десятки миллиардов долларов на помощь Украине, опустошить часть своих резервов военной техники и даже перенести на более поздний срок поставки некоторых видов вооружений Тайваню . Но в случае начала конфликта стороны будут стремиться ограничить его зону какими-то районами вокруг острова. Потому что Китай имеет возможность донести до территории США от 100 до 200 ядерных боеголовок и никто не захочет рисковать, — пояснил эксперт.

К слову, при всей воинственности риторики сам Байден также отметил: он не ожидает, что нападение Китая на Тайвань произойдет .

Дружба экономиками

В медийном плане тайваньская тема и вопросы безопасности несколько затмили одну из главных целей американцев во время азиатского турне Байдена — подключить союзников еще и к экономическому противостоянию с Китаем. 23 мая в Токио Байден наконец обнародовал американскую Индо-Тихоокеанскую экономическую программу (IPEF) — новый механизм содействия региональному сотрудничеству в четырех областях (цепочке поставок, цифровой экономике, сфере чистой энергии и инвестиций в инфраструктуру), красной нитью которого стала идея о взаимодействии в торговле и экономике в противовес зависимости Азии от Китая . Это стало «важным поворотным моментом в восстановлении экономического лидерства США в регионе», которое даст «альтернативу подходу Китая», заверила сопровождавшая Байдена в поездке министр торговли США Джина Раймондо.

Согласно сообщению Белого дома, примкнуть к программе решила уже «дюжина» стран региона, включая не только Японию и Южную Корею, но также Австралию, Бруней, Индию, Индонезию, Малайзию, Новую Зеландию, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

Им крыша Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Индии Нарендра Моди слушают выступления других лидеров, присоединившихся к Индо-Тихоокеанской экономической программе (IPEF), Токио, Япония, 23 мая 2022 года Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Как сказал «Известиям» эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Карлового университета в Чехии Такаси Хосода, в отличие от ряда других торговых соглашений, направленных на снижение или устранение тарифных барьеров, IPEF в первую очередь нацелена на формирование определенных правил.

— Все 12 членов IPEF, включая шесть членов АСЕАН, являются странами морской торговли. Таким образом, соблюдение принципа «свободы судоходства и пролета», обмен информацией, связанной с морской областью, и обеспечение стабильности морских линий связи будут важной повесткой дня IPEF . И это важнейшая обязанность морских государств укреплять безопасность и экономическое сотрудничество и сохранять баланс с континентальным партнерством России и Китая, углубляющими евразийское сотрудничество, — добавил эксперт.

При этом Такаси Хосода отметил тот факт, что в данном случае США учли озабоченность Китая, не став подключать к своей новой инициативе Тайвань.

Впрочем, на деле реакция некоторых потенциальных участников IPEF оказалась довольно сдержанной . Во-первых, многие надеялись не столько на новую программу, сколько на возвращение США к «Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве» (английская аббревиатура CPTPP), из которого страну пять лет назад вывел Дональд Трамп и которое, в отличие от IPEF, могло бы предоставить азиатским партнерам льготные тарифы на американском рынке.

Им крыша Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON

Во-вторых, новая затея Байдена в регионе не всем оказалась до конца понятна . Как, в частности, заметил глава Индонезийской торгово-промышленной палаты Арсджад Рашид, на данном этапе сложно принять участие в IPEF из-за «отсутствия прозрачности». « Как мы можем на самом деле поддержать это, если мы не понимаем, что это такое? » — сказал он газете FT.

А премьер Сингапура Ли Сяньлун, поприветствовав участие страны в американской Индо-Тихоокеанской экономической программе, одновременно заявил и о том, что город-государство поддержит и заявку Китая на членство в CPTPP. Ибо Сингапуру важно «поддерживать баланс, чтобы у нас была устойчивость и мы не слишком зависели от какой-либо одной стороны». Схожей позиции — не выбирать одну сторону — все последние годы тщательно придерживались и многие другие страны азиатского региона.